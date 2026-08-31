Trump dice que Irán es “oficialmente una nación fallida y acabada” tras reinicio de ataques de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el Gobierno iraní está sumido en un “caos total” y es “incapaz” de representar a una nación “fallida”, horas después de que las fuerzas estadounidenses lanzaran la primera acción militar contra Teherán en aproximadamente un mes.

“Irán es oficialmente una nación fallida. ¡Está acabada! No tiene Armada, no tiene Fuerza Aérea, no tiene moneda, no les está pagando a sus soldados ni a la policía, la inflación está en el 300 % y su liderazgo está en un caos total, incapaz de representar debidamente al país”, escribió Trump en su red Truth Social.

En el mismo mensaje, el mandatario agregó que lo “único que tiene (Teherán) son noticias falsas procedentes de EE. UU.”, “la disposición a matar a sus manifestantes” y una “buena dosis de patrañas”.

Trump insistió en que “ya hay más de 100.000 muertos” por las protestas contra el liderazgo iraní, que “debe ser juzgado por crímenes de guerra contra la humanidad”.

En la misma red, el presidente compartió este domingo un video generado con inteligencia artificial en el que se muestra la destrucción de la isla iraní de Jarg, principal terminal petrolera del país.

Donald Trump, presidente de EE.UU. Crédito: Mark Schiefelbein | AP

Las publicaciones llegan horas después del primer ataque estadounidense contra objetivos iraníes en un mes, que alcanzaron la isla de Larak, en el estrecho de Ormuz.

La acción militar tuvo como objetivo destruir cohetes cargados con minas marinas que la Guardia Revolucionaria iraní pretendía colocar en esa vía estratégica para el transporte global de petróleo, confirmó el Comando Central de EE.UU. (Centcom).

Según las autoridades de Teherán, al menos dos personas murieron y varias resultaron heridas en el bombardeo, al que Irán respondió con ataques contra bases estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes.

En medio de unas conversaciones de paz estancadas a más de medio año de iniciada la guerra, Washington anunció un paquete severo de sanciones para presionar a la República Islámica dando la impresión de que su Administración iba a optar principalmente por la presión económica.

Sin embargo, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aclaró luego que el Pentágono no descartaba seguir llevando a cabo “ataques cinéticos” contra objetivos iraníes si fuera necesario. EFE

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