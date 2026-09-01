Comentario de Nievelis hace estallar a la chef Betty, en “Top Chef VIP 5”

La noche del domingo se vivió un momento incómodo dentro de la competencia de “Top Chef VIP 5“. Porque son muchos los que se quejan de favoritismo hacia Lupillo Rivera, sin darse cuenta de que el peor error que están cometiendo ellos, es orientar su participación en esta competencia en relación al cantante.

Son muchos los que están viendo qué hace Lupillo y cómo lo hace en lugar de pensar en sus propios platillos y prestar atención a las indicaciones de los chefs durante los retos. Anoche, durante la prueba de fuego, tanto Roberto Romano como Aylín Mujica eligieron un aperitivo que no cumplía con los requisitos. Mientras que el de Lupillo era, además de llamativo, bastante conveniente, tomando en cuenta las características del evento.

Dicho esto, Lupillo, sin saberlo, le hizo a Romano lo que el actor pretendía hacerle al “Toro del Corrido”: dejarlo con el peor equipo y con el reto más complicado. En esta competencia tiene las características necesarias para aprender, avanzar, mejorar y posiblemente ganar. Escucha, está atento a los detalles y además está dispuesto a jugar con las cartas que el programa le ponga en las manos.

En esto último le lleva ventaja a sus demás compañeros, porque literalmente no se detiene a juzgar. Él simplemente escucha, acata, hace y avanza. Personajes como Nievelis, Miguel Arce, Mauricio y Roberto Romano entran en crisis y suelen ser la voz de la oposición en ciertos retos.

Todo lo anterior ha hecho que Nievelis ponga en duda las evaluaciones de los chefs, porque en ciertos retos ellos reciben opiniones ambiguas de parte de ellos y del público que participa en los retos de los fines de semana. La chef Betty, ante la crítica de Nievelis, estalló, no permitiendo que se ponga en duda la credibilidad del equipo de jueces. Parte del público está con la boricua, mientras que otros están totalmente en contra del temperamento de la ex participante de “La Isla: Desafío Extremo”.

La verdad es que Nievelis tiene una parte de la información, mientras que Betty como jurado, no solo tiene la experiencia de haber probado cada platillo de los equipos y de haber conversado con los comensales que con los jueces se sueltan más.

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