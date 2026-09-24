Mujer que amenazó a vendedores de tacos con llamar a ICE, recibe críticas en Los Ángeles

Una mujer del condado de Los Ángeles, quien aparece en un video insultando a vendedores de tacos y amenazando con llamar a ICE, declaró que recibió severas críticas que han arruinado su sustento.

Además, un hombre que la criticó por su acción aseguró que la mujer se desquitó de él utilizando su número telefónico.

El incidente ocurrió a principios de esta semana frente a un puesto de venta de tacos en la ciudad de Santa Clarita.

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Francesca Ortega fue captada en video en el momento en que ofendía en español a una vendedora de tacos, a quien le dijo: “Vieja apestosa, voy a llamar a ICE”, además de usar otros insultos e incluso llamar criminales a los vendedores.

Ortega se quejó de que el puesto de tacos, donde ocurrió el incidente, perjudica a otros comerciantes, y lo calificó de barato y poco elegante para la zona.

El video se hizo viral y se difundió rápidamente por internet, mientras que Ortega comenzó a recibir mensajes de ira por parte de personas de todo el país.

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Una de las personas que criticó a Ortega fue Ricardo Morales, quien aseguró que, unos 40 minutos después, comenzó a recibir llamadas y mensajes de texto con insultos.

Ortega confirmó a la cadena Fox que cambió el número telefónico en sus datos de Google My Business por el de Ricardo Morales.

En su entrevista telefónica con la cadena Fox, Francesca Ortega declaró que no quiere que la ciudad de Santa Clarita se convierta en México.

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“El valle no se veía así hace 20 o 30 años. Miren cómo se ve Los Ángeles, miren Santa Mónica, cada vez están peor porque nadie hace nada”, expresó.

Más tarde, Ortega publicó un video en el que dijo que las críticas la estaban perjudicando a ella y a su empresa de limpieza de casas, llamada Excellence Cleaning Pros.

“Todo mi sustento está arruinado, el negocio que tanto me costó construir durante 10 años. Teníamos excelentes reseñas, y se inundó con esta gente latina loca y horrible”, declaró Ortega en la grabación.

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Ortega dijo que puso el número telefónico de Morales en los datos de su negocio porque la estaban acosando y no paraban de llamarla.

Ricardo Morales aseguró que no cesan las llamadas que recibe de personas de todo el país.

“Estoy recibiendo llamadas de todo Estados Unidos. Es increíble que alguien pueda ser tan vengativo y no quiera asumir la responsabilidad de sus actos. No hay razón para acosar a la gente en la calle”, dijo Morales.

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Ortega afirmó que nunca tuvo la intención de amenazar a nadie, y que todo se originó después de que uno de los vendedores le tomara una foto a la matrícula de su automóvil.

“Necesito toda la ayuda posible para recuperarme de esto porque no quise lastimarlos ni nada por el estilo. Fue solo una confrontación. La gente dice cosas feas cuando está molesta”, expresó Ortega.

La ciudad de Santa Clarita exige permisos para los vendedores ambulantes de comida. No está claro si el puesto de tacos involucrado en el incidente cuenta con un permiso vigente.

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