Vendedora hispana se recupera tras agresión en Los Ángeles

Una vendedora ambulante hispana de 62 años se recupera después de ser violentamente agredida por otra mujer ante la mirada atónita de los transeúntes, incidente que ocurrió la tarde del 15 de junio en el centro de Los Ángeles.

Arabelia Martínez, quien vende desde hace años perritos calientes para mantener a su familia, sufrió la agresión aproximadamente a las 4:00 p.m. en la cuadra 700 de Figueroa Street.

En un video, difundido en las redes sociales, se observa a una mujer confrontando a Martínez en su puesto antes de rociar salsa sobre el carrito de la vendedora hispana.

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Martínez respondió arrojando lo que parece ser condimento Tajín en dirección a la mujer, lo que provocó que la confrontación se intensificara rápidamente.

En un momento, la mujer empuja a Martínez y la tira al suelo, donde continúa lanzándole golpes de forma repetida ante la mirada de las personas.

Algunos peatones intentaron intervenir para separar a las mujeres, pero la agresión continuó durante aproximadamente un minuto antes de terminar.

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“Me quedé sin palabras. Ni siquiera pude verlo completo“, declaró Constantino García, hijo de la vendedora ambulante, después de observar el video de la agresión.

De acuerdo con García, la mujer agresora se acercó a la vendedora ambulante hispana antes del ataque e intentó intimidarla para que le diera dinero.

“La señora se acercó a mi madre intentando intimidarla y extorsionarla, diciéndole que necesitaba un permiso para vender, permiso que mi madre sí tenía“, explicó Constantino García en una entrevista con la cadena KTLA.

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Según el hijo de la vendedora, cuando Martínez se negó a darle dinero, la mujer comenzó a insultarle.

“Después de que no consiguió lo que quería e intentó extorsionar a mi madre, le dijo: ‘Vuelve a México’, y lanzó comentarios racistas. Le dijo cosas repugnantes a mi madre”, expresó.

Constantino García aseguró que su madre, Arabelia Martínez, todavía sufre las secuelas de la agresión que sufrió el 15 de junio.

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“No para de quejarse del dolor de cabeza. Tenemos que ir a ver a un especialista porque no deja de dolerle. Como se puede ver en el video, la tiraron al suelo con mucha fuerza”, añadió.

La falta de acción de varios de los transeúntes que estaban cerca, y que presenciaron la agresión a la hispana de 62 años, también causó indignación por no intervenir para detener el ataque.

“¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Nos estamos insensibilizando ante la idea de que una anciana sea golpeada a plena luz del día y que la gente apenas haga lo mínimo para ayudarla? Fue horrible presenciarlo”, expresó García.

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Uno de los testigos, Sebastián Gutiérrez, aseguró que llegó momentos después del incidente y observó a la mujer responsable del ataque provocando más caos en la zona.

“La mujer empezó a volcar las mesas de los vendedores. Definitivamente parecía que tenía problemas de salud mental o estaba bajo los efectos de las drogas, como suele ocurrir en el centro de Los Ángeles”, dijo Gutiérrez.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) abrió una investigación por agresión en relación con el ataque a la vendedora ambulante hispana, pero no proporcionó ninguna información relacionada con la sospechosa ni anunció ningún arresto.

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Los familiares de Martínez crearon una página de GoFundMe para recibir donaciones que ayudarán a los pagos de la recuperación de la vendedora ambulante hispana, así como a crear conciencia sobre los peligros que enfrentan a diario los comerciantes en las calles de Los Ángeles.

“Espero que mi madre obtenga justicia por lo que le sucedió“, expresó García, quien mencionó sentirse alentado por la respuesta del público al video del ataque.

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