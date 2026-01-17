Los Ángeles invierte en carritos para sus vendedores ambulantes

El Condado y la Ciudad de Los Ángeles anunciaron una inversión de $2.8 millones para 280 carritos para donarlos a los vendedores ambulantes.

“Esto es el resultado de la abogacía, organización y participación de los vendedores ambulantes para que la ciudad y el condado invirtieran en la infraestructura que se necesita para que puedan cumplir con los requisitos legales y no sean criminalizados”, dijo Sergio Jiménez, organizador de vendedores ambulantes del Colectivo Poder Comunitario.

“Esperamos durante dos años por estos carritos, pero al fin lo logramos”, dijo el líder.

Afirmó que cuando las ventas ambulantes se legalizaron en 2018 no había permisos ni carritos, por lo que tuvieron que trabajar en diferentes ordenanzas para crear la infraestructura que permitiera a los vendedores ofrecer sus alimentos en las calles sin ser penalizados.

“Al principio solo se fabricaron carritos para la venta de frutas, pero hoy tenemos ya para tamales, paletas y unos tipo roperos para hot dogs y otras comidas. El diseño de los carritos para los ambulantes ha sido todo un proceso”, dijo.

Y precisó que los carritos que la ciudad y el condado de Los Ángeles darán a los ambulantes serán gratis, lo cual es un gran alivio porque tienen un gran costo.

“Los carritos tipo ropero cuestan hasta $20,000”, subrayó.

El organizador de vendedores ambulantes se mostró satisfecho de que una de las ciudades más grandes de Estados Unidos haya invertido en una infraestructura que nunca había existido, no tiró la toalla y apoya a los vendedores ambulantes, regresándoles un poco de lo mucho que ellos han invertido en la economía.

“Con el lanzamiento del Programa de Carritos de Venta en las Aceras, el Condado garantiza que las familias trabajadoras tengan mayor acceso a oportunidades, a la vez que garantiza un camino hacia el microemprendimiento y la economía formal”, declaró Hilda Solís, presidenta de la Junta del Condado de Los Ángeles y supervisora ​​del Primer Distrito.

“Muchos vendedores están atravesando momentos cada vez más difíciles e inciertos debido a las severas medidas federales en materia de inmigración, y sabemos que desempeñan un papel esencial en la vitalidad económica y cultural del Condado de Los Ángeles”, agregó.

Así que dijo que esta inversión es más que un programa: “es una oportunidad para apoyar el crecimiento de las pequeñas empresas, la estabilidad económica e incluso la riqueza generacional”.

La donación de carritos forma parte de una iniciativa amplia del Condado de Los Ángeles para apoyar a emprendedores de bajos ingresos y fortalecer la inclusión económica.

Evento para solicitar un carrito de vendedor ambulante.

Los solicitantes elegibles serán conectados con las organizaciones comunitarias asociadas Inclusive Action for the City and Initiating Change in Our Neighborhoods (ICON) y la Community Development Corporation (CDC), que les brindarán orientación para obtener permisos, apoyo comercial y asistencia lingüística durante todo el proceso.

El apoyo se ofrece en inglés, español y otros idiomas comunes en el condado de Los Ángeles para garantizar un acceso equitativo y una participación exitosa.

“El movimiento de la venta en las banquetas fue creado por familias trabajadoras, microempresarios e inmigrantes que nunca dejaron de apoyar a sus comunidades, incluso cuando el sistema no estaba diseñado para ellos”, declaró Holly J. Mitchell, supervisora ​​del Segundo Distrito.

“Hoy estamos cambiando esa historia. Al proporcionar carritos gratuitos que cumplen con el código de salud y eliminar las barreras de costo, nos aseguramos de que nuestras leyes incluyan vías reales para que los vendedores prosperen en la economía formal. Así es como se ve el desarrollo económico inclusivo. Nos conectamos con las personas donde están, honramos su trabajo e invertimos en su éxito”.

La inversión de $2.8 millones cubre el costo de la fabricación de los carritos, la asistencia técnica a nivel comunitario y el apoyo operativo para la obtención de permisos y el cumplimiento de la normativa.

El financiamiento proviene de una combinación de fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA) y asignaciones locales tanto del Condado como de la Ciudad, gracias a las propuestas presentadas por las supervisoras Solís y ​​Mitchell; y aprobadas por la Junta de Supervisores en noviembre de 2021, octubre de 2023 y septiembre de 2024.

“Este programa va más allá del equipo; se trata de equidad económica”, dijo Kelly LoBianco, directora del Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles.

“Los vendedores ambulantes son vitales para nuestras comunidades, nuestra cultura y nuestras economías locales. Con esta iniciativa, estamos haciendo posible que cientos de vendedores trabajadores puedan operar de forma segura, legal y sostenible”.

Los carritos estarán disponibles a medida que se fabriquen. Las solicitudes están abiertas y se revisarán mensualmente para determinar la elegibilidad y el tipo de carrito, se dará prioridad según el cumplimiento de los requisitos y la ubicación en zonas de alta y máxima necesidad, de acuerdo con el Mapa de Equidad del Condado, y se seleccionarán mediante sorteo.

El Condado y la Ciudad cuentan actualmente con 50 carritos para mantener alimentos calientes y 30 para mantenerlos fríos, fabricados para la primera ronda de adjudicaciones, y 40 carritos con parrilla integrada en proceso de fabricación.

Si bien el tiempo de espera desde la solicitud hasta la entrega del carrito variará según la disponibilidad de los carritos y las aprobaciones de permisos por parte del Condado y la Ciudad, los solicitantes pueden esperar hasta 12 semanas, y el Departamento de Oportunidades Económicas (DEO) proporcionará actualizaciones periódicas sobre las adjudicaciones y la distribución.

Puede encontrar más información sobre el Programa de Carritos para Venta Ambulante y asistencia técnica para la solicitud en: opportunity.lacounty.gov/sidewalkvendingcarts