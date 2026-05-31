Toluca conquista la Concacaf y suma otro título internacional tras vencer a Tigres en penaltis

Toluca volvió a celebrar en el escenario internacional. El conjunto dirigido por Antonio Mohamed se proclamó campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf tras imponerse 6-5 en la tanda de penaltis a Tigres de la UANL, luego de un intenso empate 1-1 en los 120 minutos disputados en el estadio Nemesio Díez.

Con este resultado, los Diablos Rojos conquistaron su tercer título en la máxima competición de clubes de la región y confirmaron el gran momento que atraviesan bajo el mando del estratega argentino.

¡23 años después Toluca levanta el título de Concacaf! ??#ChampionsCup pic.twitter.com/gFyQN45ju5 — TUDN USA (@TUDNUSA) May 31, 2026

Toluca y Tigres protagonizaron una final llena de tensión

La definición continental estuvo marcada por la intensidad y la lucha constante en la mitad de la cancha, donde ambos equipos buscaron imponer condiciones desde el inicio.

La primera oportunidad clara fue para Toluca, cuando el brasileño Helinho recuperó un balón y sorprendió con un disparo bombeado que obligó al argentino Nahuel Guzmán a realizar una intervención clave para evitar la caída de su arco.

A pesar de las aproximaciones, ninguno de los dos equipos logró romper el empate durante los 90 minutos reglamentarios, llevando la final a tiempos extra.

Jorge Díaz adelantó a Toluca en la prórroga

Durante el primer tiempo extra, el conjunto escarlata encontró finalmente la recompensa a su insistencia.

Al minuto 104, Jorge Díaz recibió dentro del área y definió con precisión para superar a Nahuel Guzmán, desatando la euforia de la afición local con el 1-0 parcial.

¡Goooool del Toluca que apesta a título!



Potente disparo de Jorge Díaz Price que pone el 1-0 en tiempo extra. pic.twitter.com/o7J30hUMlu — TUDN USA (@TUDNUSA) May 31, 2026

El gol parecía acercar a Toluca al título continental, pero Tigres reaccionó en el momento más complicado.

Joaquim mantuvo con vida a Tigres

Cuando el reloj se acercaba al final de la prórroga, el equipo regiomontano encontró la igualdad.

Al minuto 114, el defensor brasileño Joaquim apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza y enviar el balón al fondo de la red, estableciendo el 1-1 definitivo y obligando a que el campeonato se decidiera desde el punto penal.

¡GOOOOOOL DE TIGRES! Joaquim remató como aun auténtico delantero y le da vida a los incomparables ??#ChampionsCup pic.twitter.com/nCnXxRyrZw — TUDN USA (@TUDNUSA) May 31, 2026

Antes de ello, André-Pierre Gignac había tenido la mejor oportunidad de los felinos en tiempo regular, pero su disparo a escasos metros de la portería fue contenido por el guardameta rival.

Luis García fue figura en la tanda de penaltis

Desde los once pasos, Toluca mostró mayor efectividad y terminó inclinando la balanza a su favor.

Los goles escarlatas fueron obra de Pável Pérez, Santiago Simón, el uruguayo Federico Pereira, Jorge Díaz, Sebastián Córdova y Fernando Arce.

La gran figura de la definición fue el arquero Luis García, quien detuvo dos disparos y resultó determinante para asegurar el campeonato.

Por parte de Tigres, acertaron André-Pierre Gignac, los argentinos Juan Brunetta y Ángel Correa, además de Diego Lainez y el brasileño Rómulo Zwarg.

Sin embargo, los errores del uruguayo Fernando Gorriarán y de Juan Purata terminaron siendo decisivos en el desenlace de la final.

Las dos caras de la moneda, Toluca festeja a lo grande y Tigres se lamenta ???#ChampionsCup pic.twitter.com/z3V3crYQiJ — TUDN USA (@TUDNUSA) May 31, 2026

Antonio Mohamed amplía el palmarés de Toluca

Con la conquista de la Copa de Campeones de la Concacaf, Antonio Mohamed añade otro logro importante a su trayectoria y consolida a Toluca como uno de los clubes más competitivos del futbol mexicano y de la región.

El tercer campeonato continental fortalece el prestigio internacional de los Diablos Rojos, que volvieron a demostrar capacidad de respuesta en una final definida por los detalles y la personalidad en los momentos decisivos.

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