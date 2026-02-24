Antonio Mohamed cree que la nacionalidad le pesa a Marcel Ruiz

Antonio Mohamed ha liderado a los Diablos Rojos del Toluca para la obtención de un bicampeonato dentro de la Liga MX. Una de las piezas estelares del club ha sido Marcel Ruiz. El “Turco” cree que Ruiz es un jugador muy completo y que si tuviese otra nacionalidad sería mucho más apetecible en Europa.

El estratega argentino insinuó que el pasaporte si pesa en el mundo del fútbol. Hay una valoración muy distinta de jugadores que hayan nacido en México, con relación a otros futbolistas nacidos en países con un mayor preso en la disciplina como Brasil o Argentina. Esto le habría pasado factura a Marcel Ruiz.

“Si Marcel Ruiz hubiera nacido en otro país, estuviera en un equipo importante de Europa, esa es mi opinión de cómo juega al futbol, tiene controles de lujo, corre todo el partido, aparece en un área, en la otra, no para de correr los 90 minutos”, dijo Mohamed.

No está de más recordar que Marcel Ruiz ha sido buscado por clubes fuera de México. Sus posibles destinos fueron Brasil e Inglaterra. Sin embargo, en el fútbol inglés solo habrían mostrado interés equipos de la segunda división.

Marcel Ruíz en el Toluca

En julio de 2022, Marcel Ruiz dejó a los Xolos de Tijuana para uniformarse con los colores de los Diablos Rojos del Toluca. Desde entonces el futbolista de 25 años ha mejorado sus cualidades y se ha convertido en un jugador elegible para la selección mexicana.

Desde que llegó al Toluca, Marcel Ruiz ha jugado 152 partidos. Durante más de 12,000 minutos dentro del campo el mexicano ha logrado marcar 16 goles y conceder 19 asistencias. El azteca ha desempeñado varias funciones en el medio del campo, desde mediocampista de corte hasta mediapunta que surte de balones a los delanteros.

Con la selección mexicana, Marcel Ruiz ha participado en 16 partidos. Marcel Ruíz formó parte del conjunto azteca que levantó la Copa Oro de 2025. En aquel torneo Ruiz jugó 5 de los 6 duelos del campeonato.

