Trump busca deportar a inmigrantes a uno de los países más peligrosos del mundo

La administración del presidente Donald Trump se prepara para deportar a cerca de dos docenas de inmigrantes a la República Centroafricana, entre ellos al menos dos mujeres iraníes que habían buscado refugio en Estados Unidos, según información publicada por The New York Times.

La operación incluiría además a ciudadanos de Afganistán y Siria. De concretarse, sería la primera vez que Estados Unidos envía deportados a la República Centroafricana, una nación marcada por la inestabilidad política, conflictos armados y una profunda crisis humanitaria.

Un destino que Washington considera peligroso

La decisión ha generado preocupación entre abogados de inmigración y organizaciones defensoras de derechos humanos debido a que el propio Departamento de Estado estadounidense mantiene una advertencia máxima para ese país africano.

En su portal oficial, el gobierno de Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos “no viajar bajo ninguna circunstancia” a la República Centroafricana por los riesgos asociados a la violencia, la inseguridad y la limitada capacidad de respuesta de las autoridades locales.

Además, varios de los inmigrantes incluidos en el vuelo cuentan con órdenes judiciales que impiden su deportación a sus países de origen debido al riesgo de persecución, tortura o represalias.

Las dos mujeres iraníes contempladas en la deportación no tienen antecedentes penales y poseen protección judicial frente a un eventual retorno a Irán, explicó la abogada de inmigración Sahar Jalili Pawelski.

Según Ali Rahmana, integrante del Fondo Iraní-Estadounidense de Defensa Legal, ambas quedaron impactadas al enterarse de que serían trasladadas a un país con el que no tienen ningún vínculo.

“Estaban profundamente incrédulas”, afirmó Rahmana tras reunirse con ellas.

Crecen las críticas por posibles violaciones a derechos humanos

La política forma parte de la estrategia de la Casa Blanca para aumentar las deportaciones mediante acuerdos con terceros países dispuestos a recibir inmigrantes expulsados de Estados Unidos.

Sin embargo, especialistas cuestionan que la República Centroafricana pueda ser considerada un destino seguro. La directora de la Clínica Global de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, Anjli Parrin, calificó la medida como insostenible.

“Es uno de los lugares más difíciles del mundo para vivir, y la idea de que se le considere un tercer país seguro es absurda”, declaró.

Parrin señaló que el país carece de un sistema de salud funcional y que la población vive bajo una amenaza constante de violencia pese a los acuerdos de paz alcanzados en años recientes.

Casos vulnerables entre los deportados

Entre las personas incluidas en el vuelo figura también un ciudadano sirio de edad avanzada que, según su equipo legal, fue víctima de tortura en su país de origen y padece diabetes.

La abogada Margaret Stock aseguró que el hombre enfrenta un riesgo extremo si es trasladado a la República Centroafricana debido a las limitaciones médicas existentes.

“No va a poder acceder a su medicación y va a morir”, advirtió.

La posible deportación se suma a los esfuerzos de la administración Trump por endurecer la política migratoria y ampliar los acuerdos con terceros países para acelerar las expulsiones de inmigrantes.

Sigue leyendo: