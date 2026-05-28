HRW alerta que migrantes deportados a México corren riesgo por los cárteles

Miles de migrantes deportados de Estados Unidos hacia territorio mexicano enfrentan condiciones de abandono, violencia y riesgo de reclutamiento por parte del crimen organizado, advirtió Human Rights Watch (HRW) en un reciente informe difundido esta semana.

La organización documentó que más de 12,000 personas extranjeras han sido expulsadas de Estados Unidos hacia México desde 2021, muchas de ellas enviadas a entidades del sur del país donde operan grupos criminales y redes de tráfico de personas.

Según HRW, los deportados quedan atrapados en un limbo legal, sin documentos, empleo ni acceso a servicios básicos.

De acuerdo con el reporte, varios migrantes deportados relataron haber sido víctimas de extorsiones, amenazas y secuestros por parte de organizaciones criminales.

La situación es especialmente crítica en estados como Chiapas y Tabasco, donde el control territorial de grupos del narcotráfico ha aumentado en los últimos años.

HRW señaló que muchas de las personas afectadas vivieron durante décadas en Estados Unidos y fueron deportadas tras enfrentar procesos migratorios o condenas por delitos menores. Al llegar a México, carecen de redes familiares, recursos económicos y protección institucional.

La organización también denunció que las deportaciones se realizan bajo acuerdos poco transparentes entre los gobiernos de México y Estados Unidos, sin mecanismos suficientes para garantizar seguridad, atención médica o alternativas de regularización migratoria.

“El abandono de estas personas las coloca en una situación de extrema vulnerabilidad frente al crimen organizado”, advirtió HRW, al señalar que algunos migrantes terminan siendo reclutados por grupos criminales o forzados a trabajar para redes ilícitas.

El informe pidió a ambos gobiernos implementar medidas urgentes de protección humanitaria, acceso a refugio y mecanismos legales para evitar que los deportados queden expuestos a violencia, explotación y desapariciones.

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