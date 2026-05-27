HRW acusa a Trump de deportar a más de 4,000 cubanos a México y dejarlos “abandonados”

La organización Human Rights Watch (HRW) acusó al Gobierno del presidente Donald Trump de haber deportado al menos a 4,353 cubanos a México desde enero de 2025, donde muchos permanecen “abandonados”, sin acceso a vivienda, atención médica o una vía clara para regularizar su situación migratoria.

En un informe titulado “Nos abandonan aquí a morir”, la organización documentó que entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026, Estados Unidos expulsó a casi 13 mil migrantes de terceros países hacia territorio mexicano, de los cuales cerca del 70% fueron enviados bajo un “acuerdo no escrito” entre ambos gobiernos. Los cubanos representan el grupo más numeroso de deportados.

HRW denunció que muchos de los cubanos deportados habían vivido durante décadas en Estados Unidos, principalmente en Florida, donde establecieron negocios, adquirieron viviendas y formaron familias antes de ser detenidos por autoridades migratorias. La organización señaló que la mayoría son adultos mayores con enfermedades crónicas que requieren tratamiento médico constante.

NEW: The Trump administration has deported thousands of Cubans, many of them older adults, to Mexico, denying them due process & leaving many stranded without access to basic services.



“They’re casting us aside to die,” said Harold A. (pseudonym), a 58-year-old Cuban national? pic.twitter.com/QSInEwFHbB — Human Rights Watch (@hrw) May 27, 2026

“Nos están abandonando aquí a morir. No hay ayuda, no podemos trabajar porque no tenemos papeles. No nos dan nada, nada… ¿Cómo se supone que vamos a comer, a pagar la renta?”, declaró Harold A., un cubano de 58 años deportado a México y citado en el informe de HRW.

La investigadora de HRW, Alcira Silva Hava, afirmó que “el gobierno de Trump está utilizando a México como un depósito de deportados que no puede enviar de regreso a sus países”. Añadió que las autoridades mexicanas no ofrecen mecanismos efectivos para que estas personas obtengan residencia legal, situación que las expone a redes criminales y explotación.

El reporte sostiene que los migrantes fueron enviados a ciudades del sur de México, como Tapachula y Villahermosa, donde enfrentan altos niveles de violencia, escasas oportunidades laborales y acceso limitado a servicios públicos. Algunos entrevistados relataron haber dormido en parques, calles o incluso afuera de hospitales.

HRW también acusó a las autoridades estadounidenses de violar el debido proceso. Según la organización, ninguno de los entrevistados tuvo la oportunidad de impugnar legalmente su deportación a México, pese a que algunos contaban anteriormente con residencia permanente legal o estatus de refugiado en Estados Unidos.

De acuerdo con el análisis de datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizado por HRW, el 26% de los cubanos deportados no tenía antecedentes penales, mientras que sólo el 16 % había sido condenado por delitos violentos o potencialmente violentos.

La organización también denunció presuntos abusos dentro de centros de detención migratoria en Estados Unidos, entre ellos hacinamiento, temperaturas extremas, mala alimentación y violencia física y verbal por parte de custodios.

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