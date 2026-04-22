“Trump ha convertido al Departamento de Justicia en su propio perro guardián”, afirma Chuck Schumer

Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, señaló al presidente Donald Trump por presuntamente utilizar al Departamento de Justicia (DOJ) para cobrar venganza de quienes representan un obstáculo para sus políticas.

Los señalamientos del demócrata neoyorquino se desprenden de la reciente acusación emitida por el DOJ de 11 cargos en contra del Southern Poverty Law Center (SPLC).

En la lista se incluyen fraude bancario y electrónico, además de presuntos vínculos con un programa ya desaparecido que utilizaba informantes pagados para vigilar a grupos extremistas.

Con respecto a este último punto, se menciona a varios informantes empleados por el SPLC para supervisar la planeación de la manifestación denominada “Unite the Right”, la cual se efectuó en 2017, en Charlottesville, involucrando a un grupo neonazi, el Ku Klux Klan y otras agrupaciones supremacistas blancos y antisemitas.

Ante el pleno del Senado, Chuck Schumer indicó que la posición asumida por el DOJ resulta preocupante.

“Quiero decir unas breves palabras sobre las acusaciones profundamente inquietantes que el Departamento de Justicia ha presentado contra el Southern Poverty Law Center.

Estas acusaciones deberían helar la sangre de todo estadounidense que se preocupa por la libertad de expresión y el estado de derecho en el Departamento de Justicia. Deberían helar la sangre de todo estadounidense que se preocupa por las libertades civiles y la lucha contra el extremismo”, expresó.

El Departamento de Justicia está siendo objeto de controversia por los 11 cargos presentados en contra del Southern Poverty Law Center. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

El demócrata de 75 años incluso acusó a Donald Trump de convertir al DOJ en el Departamento de Venganza.

“Seamos claros sobre qué trata este caso, de qué se trata realmente. No tiene nada que ver con un supuesto fraude electrónico ni con que el Southern Poverty Law Center trabaje en coordinación con el KKK. Eso es ridículo a todas luces. No tiene gracia. Se trata de que Donald Trump ha convertido al Departamento de Justicia en el Departamento de Venganza, su propio perro guardián”, subrayó.

No obstante, Todd Blanche, fiscal general interino, mencionó que el SPLC incurrió en un acto indebido al pagar a “fuentes para avivar el odio racial”.

“Con ese fin, estaba haciendo exactamente lo contrario de lo que les había dicho a sus donantes. No estaba desmantelando el extremismo, sino financiándolo.

Para llevar a cabo este plan, el SPLC creó cuentas bancarias a nombre de al menos cinco organizaciones completamente ficticias que no tenían empleados reales ni un propósito comercial legítimo”, puntualizó.

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