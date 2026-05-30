Xavier Becerra amplía ventaja y toma distancia de Steyer en la carrera por California

El demócrata Xavier Becerra llega a la recta final de las primarias para gobernador de California con una ventaja cada vez más sólida sobre sus principales rivales. Una nueva encuesta de Emerson College Polling e Inside California Politics muestra que el exsecretario de Salud no solo mantiene el primer lugar, sino que ha logrado abrir una brecha significativa respecto al empresario Tom Steyer y al republicano Steve Hilton.

Según el sondeo, Becerra alcanza el 28% de las preferencias entre los votantes probables, mientras que Steyer obtiene 22% y Hilton 21%. El republicano Chad Bianco aparece con 12%, mientras que los demócratas Katie Porter y Matt Mahan registran 5% cada uno.

Becerra fortalece su posición entre demócratas e hispanos

El crecimiento de Becerra ha sido uno de los movimientos más importantes de la campaña en las últimas semanas. De acuerdo con la encuesta, el demócrata aumentó nueve puntos porcentuales desde el estudio realizado a mediados de mayo, una cifra superior a la registrada por cualquiera de sus competidores.

El director ejecutivo de Emerson College Polling, Spencer Kimball, señaló que Becerra mantiene su condición de favorito y ha logrado construir una coalición amplia dentro del electorado demócrata.

“Xavier Becerra mantiene el estatus de favorito”, afirmó Kimball.

El sondeo muestra además que lidera entre votantes demócratas, hispanos y mujeres, segmentos clave para definir la elección en California.

Steyer y Hilton pelean por el segundo boleto

Mientras Becerra parece consolidar su avance, la disputa más cerrada se desarrolla entre Tom Steyer y Steve Hilton. Ambos aparecen prácticamente empatados y con posibilidades de avanzar a la elección general de noviembre.

Kimball destacó que Steyer mantiene fortaleza entre los votantes menores de 30 años, mientras que Hilton domina ampliamente el voto republicano. Sin embargo, el crecimiento de Becerra podría estar absorbiendo apoyos que anteriormente favorecían a Steyer.

Otro dato relevante es que el 74% de los simpatizantes de Becerra asegura que no cambiará su voto antes de la jornada electoral, lo que refuerza la estabilidad de su respaldo.

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