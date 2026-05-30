Donald Trump le dio la espalda a Nancy Mace al negarse a respaldarla como aspirante a gobernadora

El apoyo profesado por la representante Nancy Mace hacia Donald Trump cuando trataba de librarse de veredictos en tribunales que podrían haberlo enviado a prisión mientras realizaba una campaña en busca de un regreso a la presidencia, no fue correspondido por el magnate neoyorquino quien optó por respaldar a Pam Evette como la opción republicana más adecuada para tratar de convertirse en gobernadora de Carolina del Sur.

El hecho de haberse definido como la versión de “Trump en tacones”, de poco le sirvió a Nancy Mace para obtener su venia rumbo a las primarias del Partido Republicano.

A través de una publicación en la plataforma Truth Social, el presidente de la nación se decantó por Pam Evette, vicegobernadora de Carolina del Sur.

“Es una patriota que defiende los intereses de Estados Unidos y me ha apoyado desde el principio. Nunca flaqueó, nunca me defraudó y fue la única candidata a gobernadora de Carolina del Sur que me respaldó tan pronto como lancé mi campaña presidencial de 2024. Recorrió Carolina del Sur y otros estados por mí, y en aquel entonces dije que ¡esto es algo que jamás olvidaré!”, escribió.

Nancy Mace terminó recibiendo de Donald Trump un desaire similar al que le propinó a su correligionaria de partido Marjorie Taylor Greene. (Crpedito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

En su largo mensaje, el republicano de 79 años prácticamente definió el programa de gobierno que espera pueda seguir al pie de la letra la conservadora nacida en Ohio.

“Pam ha demostrado tener el coraje y la sabiduría necesarios para lograr resultados sólidos para la gente de su maravilloso estado y para nuestra nación.

Como su próxima gobernadora, luchará con ahínco para impulsar la economía, reducir impuestos y regulaciones, promover los productos HECHOS EN EE.UU., apoyar a nuestros increíbles agricultores y ganaderos, mantener nuestra frontera SEGURA, detener la delincuencia migratoria, fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas y Veteranos, salvaguardar nuestras elecciones y proteger nuestra Segunda Enmienda, siempre amenazada”, enfatizó.

A pesar de haber sido relegada, Nancy Mace confirmó que continuará con su campaña, pues confía en conquistar el voto de los republicanos gracias a su determinación por buscar justicia para las víctimas del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

“Sé que puse en riesgo la posibilidad de obtener mi apoyo cuando exigí transparencia en los archivos de Epstein. La exigí porque ustedes merecían la verdad, TODA LA VERDAD, y como sobreviviente de un sistema judicial corrupto y disfuncional, siempre buscaré justicia para quienes la merecen.

Si sacrificar mis valores es el precio de un respaldo, jamás lo pagaré”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

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