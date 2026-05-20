Nancy Mace propone una enmienda constitucional que prohibiría a naturalizados servir en el Congreso

Nancy Mace, aspirante a gobernadora de Carolina del Sur, está impulsando una enmienda constitucional con el objetivo de impedirles a los ciudadanos estadounidenses naturalizados servir en el Congreso, fungir como jueces federales y ocupar cargos donde resulte necesaria la confirmación del Senado.

A través de un comunicado publicado en la plataforma social X, anteriormente conocida como Twitter, la republicana que se define como “la Trump con tacones” compartió su decepción al ver, cómo algunas personas no nacidas en Estados Unidos terminan ocupando escaños y espacios en tribunales, donde anteponen sus intereses personales por encima del objetivo de impulsar a la nación que les abrió la puerta para alcanzar metas imposibles de lograr en los países donde nacieron.

“Durante demasiado tiempo hemos permitido que miembros nacidos en el extranjero ocupen escaños en este gobierno, dejando claro que para ellos Estados Unidos queda en último lugar, no en primer lugar. Lo vemos a diario. Esta enmienda constitucional pondrá fin a eso”, indicó.

Mace afirmó que su propuesta va orientada a que únicamente personas leales a la tierra donde nacieron puedan aspirar a cargos de elección, pues sólo de esa manera se logrará recuperar la grandeza de la nación.

“Acabamos de presentar una resolución conjunta, largamente esperada, que propone una enmienda constitucional para exigir que los miembros del Congreso, los jueces federales y los funcionarios confirmados por el Senado sean ciudadanos estadounidenses por nacimiento. Este es el mismo estándar que ya deben cumplir el presidente y el vicepresidente.

Quienes redactan las leyes de Estados Unidos, confirman a sus jueces y representan a Estados Unidos en el escenario mundial deberían tener una sola lealtad: a Estados Unidos. A ningún otro país”, subrayó.

Nancy Mace suele definirse como “La Trump con tacones”. (Crédito: Meg Kinnard / AP)

Con el objetivo de justificar la enmienda constitucional propuesta, la representante de Carolina del Sur puso citó los casos de tres demócratas originarios de Somalia e India quienes, bajo su óptica, profesan su lealtad hacia interés ajenos a los del país donde recibieron una oportunidad para aspirar a una mejor vida.

“Ilhan Omar. Shri Thanedar. Pramila Jayapal. Todos nacieron en el extranjero, ninguno era ciudadano estadounidense por nacimiento. Todos ocupan escaños en el Congreso de Estados Unidos. Todos dejan claro a diario que su lealtad no es hacia Estados Unidos”, puntualizó.

En la actualidad, 26 miembros del Congreso son ciudadanos estadounidenses naturalizados, de los cuales 19 son miembros del Partido Demócrata y siete del Partido Republicano.

Sigue leyendo:

• Nancy Mace ventila acuerdos confidenciales por acoso sexual pagados por la Cámara de Representantes

• La republicana Nancy Mace es investigada por el Comité de Ética de la Cámara de representantes

• Nancy Mace, candidata a gobernadora de Carolina del Sur, es acusada de traicionar a la agenda MAGA