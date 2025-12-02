Nancy Mace, candidata a gobernadora de Carolina del Sur, es acusada de traicionar a la agenda MAGA

La republicana Nancy Mace, quien aspira a convertirse en gobernadora de Carolina del Sur, fue señalada por uno de sus propios asesores debido a que presuntamente traicionó a la agenda impulsada por el presidente Donald Trump bajo el lema “Haz a América Grande Otra Vez” (MAGA).

Mediante una publicación difundida en la plataforma X, Austin McCubbin, personaje que fungió como director del equipo de campaña de Team Trump 2024 en Carolina del Sur y quien asesoraba a la representante Mance, la exhibió en redes sociales por pretender apoyar a dos republicanos opositores al jefe de la nación.

“Nancy Mace ha decidido una vez más darle la espalda a MAGA para abrazar el cactus político que es el ala Rand Paul + Thomas Massie del Partido.

El mes pasado, el PAC Protect Freedom, afiliado a Rand Paul, comenzó a gastar dinero en nombre de Nancy. No tenía conocimiento previo de eso, y las campañas no pueden controlar el gasto externo”, señaló.

Durante el año pasado, Nancy Mace impulsó la candidatura de Donald Trump en Carolina del Sur. (Crédito: Mariam Zuhaib / AP)

Acto seguido, McCubbin refirió que Nancy Mace argumenta estar apoyando a Rand Paul, pues eso favorecerá financieramente a su campaña.

“Cuando hablé con Nancy el miércoles pasado, me quedó claro que apoya plenamente al PAC de Rand Paul. Me dijo que está instruyendo a un amigo personal para que financie un cheque de siete cifras para el PAC de Rand. Se distanció, y ahora apoya plenamente al grupo Rand Paul + Thomas Massie por dinero”, subrayó.

En respuesta, un portavoz de Nancy Mace emitió un comunicado donde calificó a Austin McCubbin como una persona carente de profesionalismo y quien, a pesar de no haber recaudado un solo centavo para la campaña de la representante, exigía un pago que, al negársele, lo llevó a inventar una historia irreal.

“El Sr. McCubbin no recaudó ni un centavo para la campaña, o mejor aún, ni siquiera se molestó en presentarse. Cuando exigió $10,000 dólares al mes por ‘servicios’ y le dijeron que no, corrió directo a X. ¡Mucha suerte con eso!

Nancy Mace ha apoyado al presidente Trump desde el primer día. El propio Sr. McCubbin lo dijo: ‘Nancy Mace será la gobernadora más pro-Trump y más pro-Estados Unidos del país'”, indica parte de la misiva.

