Nancy Mace, aspirante a gobernadora de Carolina del Sur, se describe como la “Trump con tacones”

Con el objetivo de captar la atención del presidente Donald Trump y conseguir su respaldo para amarrar la candidatura republicana rumbo a las elecciones para gobernador de Carolina del Sur, Nancy Ruth Mace emitió una sorpresiva declaración.

Durante la primera parada de su gira promocional denominada “La madre de todos los ayuntamientos”, la primera mujer en ser elegida para el Congreso de su estado natal le envió un mensaje al jefe de la nación para que respalde sus aspiraciones políticas.

“Solo digo que he hecho mucho por el presidente, y si hablan con él, realmente me gustaría su apoyo para gobernador. Quiero recuperar lo que está roto en Carolina del Sur, arrasarlo por completo y reconstruirlo de nuevo, justo donde debe estar, porque se lo han ganado”, expresó ante un grupo de simpatizantes en la ciudad de Myrtle Beach.

Debido a que Pamela Evette, vicegobernadora de Carolina del Sur; Alan Wilson, fiscal general; y Ralph Norman, miembro de la Cámara de Representantes, también aspiran a la candidatura republicana, Nancy Mace trató de marcar diferencia al describirse como lo más parecido a la figura de Donald Trump.

“Merecen a alguien que trabaje las 24 horas del día, los siete días de la semana. Yo no duermo. Me acosté a la una de la mañana y me levanté a las 4. Bueno, soy ‘Trump con tacones’. Me encanta lo que hago. Es decir, él no duerme”, indicó.

Nancy Mace es partidaria de cerrarle el paso a los inmigrantes y enviarlos de retorno a sus naciones de origen. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

Entre las propuestas de campaña que figuran en la agenda de la conservadora de 47 años destacan: la pena de muerte para los violadores de menores, multas de $1,000 dólares diarios a las empresas que empleen a extranjeros carentes de estatus legal, y prohibir que las mujeres transgénero utilicen instalaciones en propiedades federales, como baños y vestuarios.

Alineada al pensamiento de Donald Trump, Nancy Mace también está a favor de expulsar a los inmigrantes e incluso recientemente declaró disfrutar sentarse a ver videos sobre sus detenciones a merced de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

“Debo decirles que una de mis cosas favoritas para ver en YouTube estos días son las audiencias judiciales donde los indocumentados están en el tribunal y el ICE aparece para sacarlos a rastras y deportarlos. No se me ocurre nada más estadounidense hoy que mantener nuestras calles más seguras expulsando a esos criminales violentos de Estados Unidos, y todos debemos agradecérselo a Donald J. Trump”, expresó.

