Precio del dólar en México hoy, 7 de agosto del 2026: peso cierra fuerte la semana

Este viernes 7 de agosto, el peso culmina una semana donde consolidó su fuerza por encima del billete verde que, junto con las circunstancias internacionales, provocaron que la cotización del dólar cayera fuertemente en México. El beneficio es relativo, ya que dependerá de lo que necesites para este día: si compras dólares o envías remesas.

El precio del dólar en México se ubicó este viernes en un promedio de $17.15 pesos por unidad. En la apertura de la sesión, la divisa estadounidense cotizó en $17.13 pesos, lo que representa una caída de 0.53% respecto al cierre del jueves, cuando terminó la jornada en $17.22 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

Durante la última semana, el dólar acumula una disminución de 1.04%, mientras que en comparación con el mismo periodo del año pasado registra un retroceso de 8.46%, una variación que mantiene al peso mexicano fortalecido frente a la moneda estadounidense.

En las últimas cuatro sesiones, el tipo de cambio ha registrado pérdidas consecutivas para el dólar. A ello se suma una volatilidad de 3.79%, nivel que permanece considerablemente por debajo de la referencia de 7.43%. Este comportamiento suele interpretarse como una señal de estabilidad en el mercado cambiario, ya que las fluctuaciones diarias han sido moderadas.

Uno de los factores que ha respaldado al peso mexicano en los últimos días fue la decisión del Banco de México (Banxico) de mantener sin cambios la tasa de interés de referencia en 6.50%. Tras el anuncio del banco central, el mercado cambiario mostró un comportamiento estable frente al dólar estadounidense.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio oficial correspondiente al jueves 6 de agosto fue de $17.2098 pesos por dólar. No obstante, debido a que la cotización cambia constantemente durante el día, el precio del dólar frente al peso concluyó la jornada alrededor de los $17.21 pesos por unidad.

Banxico también publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el tipo de cambio FIX para este viernes 7 de agosto, el cual quedó establecido en $17.2195 pesos por dólar. Este valor funciona como referencia para diversos contratos, operaciones financieras y trámites oficiales.

Por otra parte, el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó fijado en $17.2317 pesos por divisa. Este valor se utiliza para liquidar deudas y obligaciones pactadas en dólares dentro del territorio mexicano, conforme a la legislación vigente.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las principales instituciones financieras en México ofrecen este viernes las siguientes cotizaciones para la compra y venta de dólares:

Afirme: compra en $16.30 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.85 pesos y venta en $17.99 pesos.

y venta en $17.99 pesos. BBVA México: compra en $16.36 pesos y venta en $17.49 pesos.

Banorte: compra en $16.00 pesos y venta en $17.55 pesos.

Banamex: compra en $16.66 pesos y venta en $17.62 pesos.

Scotiabank: compra en $16.70 pesos y venta en $17.80 pesos.

Al revisar las cotizaciones, BBVA México desplaza a Banorte como el precio de venta más bajo de la jornada, una opción que puede resultar conveniente para quienes necesitan comprar dólares. En contraste, Banco Azteca ofrece la mejor cotización de compra, por lo que paga más por cada dólar vendido por los clientes. En días anteriores, esta posición la habían alternado Scotiabank y Banamex.

En los bancos de México y de la frontera norte, el precio promedio de venta se ubica en $17.49 pesos, mientras que la compra ronda los $16.36 pesos. Por su parte, en las casas de cambio de ciudades fronterizas, como las de Tamaulipas, el dólar se vende en un promedio de $17.50 pesos y se compra alrededor de $16.50 pesos.

Quienes envían remesas también encuentran diferencias entre las empresas dedicadas a las transferencias internacionales. Este viernes, Western Union ofrece un tipo de cambio de $16.87 pesos por dólar enviado. MoneyGram maneja una cotización cercana a $17.68 pesos, mientras que Wise permite recibir alrededor de $17.02 pesos por cada dólar transferido.

Como ocurre todos los días, estas cotizaciones pueden cambiar dependiendo de la institución financiera, la región y el momento en que se realice la operación. Si planeas cambiar dólares o enviar dinero a México, conviene revisar el tipo de cambio antes de completar la transacción para aprovechar la opción que mejor se adapte a tus necesidades.

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