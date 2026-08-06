Cancelarán la deuda de 170,000 préstamos estudiantiles: ¿calificas?

Hace algunos años, se inició un proceso legal contra el Departamento de Educación de Estados Unidos, luego de que algunos estudiantes solicitaron un alivio de deuda por haber sido engañados por una institución educativa. Hoy, más de 170,000 personas podrían cancelar la deuda de su préstamo estudiantil gracias a una reciente decisión judicial a su favor. Te explicamos todos los detalles que debes conocer para identificar si eres parte de los beneficiarios.

La medida forma parte de una demanda colectiva presentada en 2019 por estudiantes que aseguraron haber sido víctimas de universidades privadas con fines de lucro. Los demandantes afirmaron que estas instituciones utilizaron prácticas engañosas para atraer alumnos, quienes terminaron con grandes deudas por programas educativos que no ofrecían el valor prometido.

El caso se apoyó en la llamada norma de Defensa del Prestatario, un mecanismo que permite solicitar la cancelación de préstamos estudiantiles federales cuando una escuela incurrió en fraude o realizó declaraciones falsas para convencer a los estudiantes de inscribirse.

Aunque durante la administración de Joe Biden se alcanzó un acuerdo en 2022 para comenzar a otorgar el alivio, el proceso continuó enfrentando retrasos. La administración de Donald Trump intentó extender nuevamente los plazos para resolver miles de solicitudes pendientes, pero un tribunal federal de apelaciones rechazó esa petición el pasado 17 de julio.

Con esa decisión, el Departamento de Educación de Estados Unidos deberá avanzar con la condonación de aproximadamente $11,000 millones de dólares en préstamos estudiantiles correspondientes a más de 170,000 personas que todavía no habían recibido una respuesta definitiva sobre sus solicitudes.

“En términos de compensación económica, Sweet v. McMahon es el mayor acuerdo en una demanda colectiva en la historia de Estados Unidos y el mayor acuerdo jamás alcanzado contra el gobierno federal”, afirmó Eileen Connor, presidenta y directora ejecutiva del Proyecto sobre Préstamos Estudiantiles Abusivos (PPSL). “También se encuentra entre los mayores acuerdos de cualquier tipo en Estados Unidos”.

¿De qué trata la demanda colectiva?

El proceso judicial comenzó con nueve demandantes originales, entre ellos Theresa Sweet, una residente de California que estudió en el Brooks Institute of Photography. Ellos acusaron al Departamento de Educación de Estados Unidos de no resolver las solicitudes de cancelación de deuda que, según argumentaban, cumplían con los requisitos establecidos por la ley.

En la demanda presentada en 2019, los estudiantes aseguraron que muchas escuelas ofrecían programas que terminaron perjudicando a miles de personas.

“Las escuelas, en realidad, ofrecieron productos inútiles que dejaron a los estudiantes con miles de dólares en deudas, un historial crediticio dañado y un acceso limitado a futuras ayudas estudiantiles”, señalaron los prestatarios en la demanda original.

Los demandantes también sostuvieron que, desde 2017, el Departamento de Educación dejó de atender adecuadamente las solicitudes de alivio. Mientras esperaban una respuesta, muchos continuaron acumulando intereses, afectaron su historial crediticio y perdieron oportunidades para obtener financiamiento, como préstamos hipotecarios o para comprar un automóvil.

Uno de los casos presentados ante el tribunal mostró que el saldo de una estudiante pasó de alrededor de $250,000 dólares a más de $400,000 dólares mientras esperaba la resolución de una solicitud que finalmente fue aceptada años después.

Tras conocerse el nuevo avance del caso, Theresa Sweet recordó el largo camino recorrido por los prestatarios.

“Este caso siempre se trató de que los prestatarios se unieran para defender lo que era justo”, declaró Theresa Sweet. “A través de los altibajos de los últimos siete años, nos convertimos en una comunidad unida por la creencia de que lo que nos sucedió fue injusto, y quedó claro cuántas personas habían sido perjudicadas por el mismo sistema defectuoso”.

Hasta ahora, el acuerdo alcanzado en 2022 ya permitió cancelar cerca de $6,000 millones de dólares en préstamos federales para aproximadamente 300,000 estudiantes. Sin embargo, el litigio terminó involucrando a cerca de 500,000 prestatarios, debido al retraso acumulado de más de 210,000 solicitudes pendientes.

¿Quiénes califican para la cancelación?

No todas las personas con préstamos estudiantiles podrán acceder a este beneficio. El acuerdo aplica para quienes presentaron una solicitud de alivio bajo la norma de Defensa del Prestatario antes de las fechas establecidas por el acuerdo judicial, especialmente aquellos casos que permanecían sin resolución desde 2022.

El Departamento de Educación tiene como fecha límite el 15 de junio de 2027 para completar la cancelación de las deudas incluidas en el proceso. Mientras esperan la resolución definitiva, los prestatarios beneficiados no están obligados a realizar pagos sobre esos préstamos.

De acuerdo con Connor, el saldo promedio cancelado supera los $48,000 dólares por persona, aunque aclaró que el monto varía considerablemente dependiendo de cada caso.

Quienes presenten nuevas solicitudes ya no forman parte de este acuerdo específico.

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