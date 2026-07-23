Pago de hasta $5,000 por demanda tras filtración de datos del Seguro Social

Nadie espera enterarse de que, después de pagar una factura médica en línea, sus datos personales estuvieron comprometidos, desde su historial clínico hasta su número de Seguro Social. Esto es precisamente lo que llevó a una empresa que usa la inteligencia artificial a aceptar un acuerdo de demanda, con pagos a los consumidores que pueden ser de hasta $5,000 dólares. ¿Quieres saber si calificas? Continúa leyendo, porque te contaremos todos los detalles.

Serviceaide, un proveedor de soluciones digitales basadas en inteligencia artificial, aceptó pagar un acuerdo de $1.8 millones de dólares para resolver una demanda en la que fue acusada de no haber evitado una filtración de datos en 2024. Esta empresa colabora como proveedor de compañías de salud como Catholic Health de Nueva York.

La demanda alega que Serviceaide podía haber evitado la filtración de datos ocurrida entre el 19 de septiembre y el 5 de noviembre de 2024, en la que se comprometieron datos personales, incluidos los números de Seguridad Social y datos médicos de los clientes. Los demandantes argumentan que la empresa debía contar con medidas de ciberseguridad más estrictas que hubieran impedido el robo de información.

Aunque el proveedor de servicios médicos no admitió haber cometido ninguna irregularidad, aceptó pagar $1.8 millones de dólares para evitar el juicio. Según los términos del acuerdo, los miembros de la clase que presenten pruebas documentadas de que sufrieron pérdidas económicas podrán reclamar hasta $5,000 dólares.

Para demostrar las pérdidas por comisiones bancarias, gastos de seguimiento crediticio, honorarios profesionales y cargos fraudulentos que no hubiesen surgido salvo por esta filtración, los miembros deberán presentar recibos, extractos bancarios u otros documentos financieros que respalden su reclamación.

¿No estás seguro de haber tenido que enfrentar pérdida de dinero, pero consideras que tus datos fueron vulnerados por esta filtración? Todavía puedes reclamar un pago único de $50 dólares. No obstante, este depósito no está garantizado, ya que podrían ajustarse proporcionalmente según el número de reclamaciones presentadas.

Para presentar un reclamo, deberás llenar un formulario en línea antes del 1 de septiembre de este año. Los pagos se realizarían después de la audiencia final de aprobación del 16 de septiembre.

Si deseas presentar alguna objeción sobre el acuerdo o solicitar excluirte para iniciar una demanda alterna por tu cuenta, tienes hasta el 17 de agosto de 2026.

Es importante que consideres que estás presentando tu reclamación bajo pena de perjurio. Si no estás seguro de si cumples con los requisitos, consulta la sección de preguntas frecuentes del sitio web del administrador del acuerdo o contáctalos al (833) 930-1176 o enviando un correo a info@serviceaidedatasettlement.com.

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