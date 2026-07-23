California avanza con una conexión clave para unir su tren de alta velocidad con la ruta a Las Vegas

California dio un nuevo paso para integrar sus principales proyectos ferroviarios de alta velocidad. La autoridad responsable del tren estatal y la agencia que impulsa el High Desert Corridor firmaron un acuerdo para coordinar la planificación de una futura conexión entre Palmdale y Victor Valley.

El memorando de entendimiento fue anunciado el 20 de julio de 2026 por la California High-Speed Rail Authority y la High Desert Corridor Joint Powers Agency. El entendimiento se concentrará en los estudios ambientales, el diseño y la integración de las estaciones, con especial atención en la futura estación de Palmdale.

La medida no significa que la nueva línea vaya a comenzar a construirse de inmediato. El corredor continúa en etapa de planificación y todavía necesita completar permisos ambientales, ingeniería, financiamiento y otras instancias antes de que puedan iniciarse las obras.

Una conexión de 54 millas en el sur de California

El High Desert Corridor es una línea ferroviaria propuesta de aproximadamente 54 millas entre Palmdale, en el condado de Los Ángeles, y Victor Valley, en el condado de San Bernardino.

Su importancia radica en que permitiría enlazar dos redes diferentes: el sistema de trenes de alta velocidad de California, que tendría una estación en Palmdale, y Brightline West, el proyecto privado que conectará Las Vegas con el sur de California.

El mapa muestra cómo el High Desert Corridor uniría la futura red ferroviaria de alta velocidad de California con Brightline West, creando una conexión entre Palmdale y Victor Valley con acceso hacia Las Vegas. Crédito: Highdesertcorridor.org | Cortesía

De concretarse, el corredor cerraría una brecha importante dentro del sistema ferroviario regional. Los pasajeros podrían viajar desde distintos puntos de California hasta Palmdale y continuar hacia Victor Valley para conectarse con los trenes rumbo a Las Vegas.

La coordinación entre ambas agencias también busca evitar que cada proyecto diseñe por separado estaciones, accesos o infraestructura incompatible.

Según la autoridad ferroviaria estatal, el nuevo acuerdo podría reducir duplicaciones, mejorar la eficiencia y facilitar una red eléctrica de alta velocidad más integrada.

Puedes ver: El tren bala más rápido del mundo ya es una realidad: un gigante deja atrás a Japón

Palmdale sería el punto de enlace

La futura estación de Palmdale ocuparía una posición estratégica dentro de esta red. El tren de alta velocidad de California tiene previsto conectar Palmdale con Bakersfield y, posteriormente, con Burbank y Los Ángeles. Desde Palmdale, el High Desert Corridor se extendería hacia el este hasta Victor Valley.

La estación deberá diseñarse para permitir conexiones entre los servicios estatales, el corredor del desierto y la línea Antelope Valley de Metrolink. Por ese motivo, el memorando firmado en julio establece una coordinación más estrecha en aspectos como la ubicación de vías, andenes, accesos y futuras operaciones ferroviarias.

El objetivo es que los pasajeros puedan cambiar de servicio con menos dificultades y sin tener que desplazarse entre terminales separadas.

Cómo se conectaría con Brightline West

Brightline West desarrolla una línea eléctrica de alta velocidad de 218 millas entre Las Vegas y Rancho Cucamonga, con estaciones previstas en Las Vegas, Apple Valley, Hesperia y Rancho Cucamonga. La mayor parte del recorrido seguirá el corredor de la Interestatal 15.

El High Desert Corridor se conectaría con ese sistema en Victor Valley o en el área de Apple Valley, permitiendo continuar hacia Palmdale y, eventualmente, hacia otras ciudades de California.

Brightline West calcula que el viaje desde Victor Valley hasta Las Vegas podría durar aproximadamente 90 minutos. El trayecto completo desde su estación del sur de California hasta Las Vegas rondaría las dos horas.

Sin embargo, una conexión directa entre Los Ángeles y Las Vegas dependería de que los distintos proyectos terminen construyéndose y puedan operar de manera coordinada.

Por ahora, los pasajeros de Brightline West llegarán a Rancho Cucamonga, donde podrán conectarse con Metrolink para continuar hacia el área de Los Ángeles.

El corredor todavía no tiene fecha de inauguración

Aunque el nuevo acuerdo representa un avance institucional, el High Desert Corridor todavía no tiene una fecha confirmada para comenzar a operar.

El proyecto ya obtuvo la aprobación ambiental de California en 2016, pero continúa trabajando en el proceso federal. La agencia responsable espera obtener la resolución ambiental definitiva entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

Después de esa instancia, deberán completarse el diseño, la ingeniería, el presupuesto final y la búsqueda de fondos para la construcción.

En 2024, el proyecto recibió una subvención estatal de $8 millones, acompañada por otros $8.5 millones provenientes de fondos de transporte del condado de Los Ángeles. Ese dinero fue destinado principalmente a ingeniería preliminar y desarrollo del proyecto.

Puedes ver: Austin y San Antonio podrían conectarse por tren: el plan que busca aliviar el tráfico de la I-35

Qué cambia con el nuevo acuerdo

La principal novedad es que las agencias comenzarán a planificar sus proyectos como partes de una misma red y no como líneas ferroviarias completamente independientes.

Esto podría facilitar el intercambio de información técnica, la coordinación de permisos y el diseño de estaciones compatibles. También permitiría anticipar cómo circularían los trenes y dónde se realizarían las conexiones.

California busca que su futuro sistema ferroviario no termine limitado a una sola ruta entre el Valle Central, San Francisco y Los Ángeles. La estrategia contempla conexiones con redes regionales, servicios de cercanías y otros proyectos de alta velocidad. El High Desert Corridor es una de las piezas necesarias para alcanzar ese objetivo.

Sigue leyendo:

No existe el “tren bala submarino”: qué hay detrás del proyecto que se volvió viral

El ambicioso tren bala de US$100 mil millones que está construyendo California

El tren bala que conectará Las Vegas con Los Ángeles comenzaría a operar en 2028