No existe el “tren bala submarino”: qué hay detrás del proyecto que se volvió viral

Es fácil engancharse. Un tren que va a más de 250 km/h bajo el mar, conectando ciudades en minutos, suena a algo que ya debería existir. En redes circula como si fuera una obra en marcha, incluso como si estuviera a punto de inaugurarse. Pero cuando uno se detiene un segundo y busca datos concretos, la historia cambia: ese tren no está construido ni en funcionamiento en ninguna parte del mundo.

Y no es menor aclararlo, porque este tipo de noticias juega con una sensación muy actual: la de que todo avanza rápido, de que lo que ayer parecía imposible hoy ya está pasando. Pero no siempre es así.

Lo que sí existe (y lo que no)

Hoy hay trenes que pasan bajo el agua, sí. El ejemplo más claro es el Eurotúnel, que une Reino Unido y Francia. Miles de personas lo usan cada día. Pero no es lo que te están mostrando en las redes sociales. No es futurista, no es nuevo, no es una cápsula a velocidad extrema.

Es, básicamente, un tren convencional que circula por un túnel construido bajo el lecho marino.

Entonces, ¿de dónde salió esta idea? De algo bastante común: mezclar realidad con proyección. Hay proyectos en papel, estudios, renders, ideas de empresas que imaginan cómo podrían ser los transportes del futuro. Algunos hablan de tubos sellados, cápsulas presurizadas, velocidades altísimas.

Todo eso existe… pero en presentaciones, no en la vida real. El problema es cuando ese material se presenta como si ya estuviera ocurriendo.

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Por qué tanta gente lo creyó

Porque conecta con algo muy concreto: todos queremos movernos más rápido, perder menos tiempo, viajar mejor. Para quien vive en ciudades grandes, donde el tráfico o las distancias complican todo, la idea de cruzar un trayecto en minutos parece lógica. Deseable, incluso.

Sin duda, es lo que viene (pero todavía no llegó). La tecnología avanza, eso es cierto. Los trenes son cada vez más rápidos, los túneles más complejos, los proyectos más ambiciosos. Pero entre lo que se imagina y lo que realmente se construye hay años —a veces décadas— de diferencia.

El “tren bala submarino” no es una mentira total, pero tampoco es algo que puedas usar ni ver en el corto plazo. Es una imagen del futuro que todavía no llegó.

Y en un momento donde todo circula tan rápido, entender esa diferencia —entre lo que existe y lo que se proyecta— vale más que cualquier titular llamativo.

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