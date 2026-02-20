Construyen un aeropuerto flotante: será el más grande del mundo y recibirá 80 millones de pasajeros

China volvió a captar la atención mundial con uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de los últimos años: la construcción del Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan, una mega terminal aérea levantada íntegramente sobre una isla artificial en el mar.

La obra se desarrolla frente a la ciudad de Dalian, en la provincia de Liaoning, al noreste del país, y busca reemplazar al actual aeropuerto Zhoushuizi, que quedó rodeado por el crecimiento urbano y sin margen físico para expandirse.

El proyecto no es nuevo, pero volvió a estar en foco porque avanza en su etapa estructural clave y porque su escala lo posiciona como uno de los aeropuertos más grandes construidos sobre el agua en la historia.

Por qué China está construyendo un aeropuerto en el mar

El actual aeropuerto de Dalian opera al límite de su capacidad. Rodeado de zonas residenciales e industriales, no puede ampliar pistas ni agregar nuevas terminales sin afectar la ciudad.

Frente a esa limitación geográfica, las autoridades optaron por una solución radical: crear terreno donde no lo había.

China construye el Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan sobre una isla artificial en el mar.

El nuevo aeropuerto se levanta sobre aproximadamente 20 kilómetros cuadrados ganados al mar en la bahía de Jinzhou. Esa superficie permitirá construir:

Cuatro pistas de aterrizaje paralelas.

Una terminal de gran escala para vuelos internacionales y domésticos.

Infraestructura logística para carga aérea.

Conexiones marítimas y terrestres estratégicas.

El objetivo es convertir a Dalian en un hub clave para el noreste asiático, reforzando rutas hacia Japón, Corea del Sur y Rusia.

La magnitud del proyecto

Cuando esté completamente operativo, el Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan tendrá capacidad para hasta 80 millones de pasajeros al año y alrededor de un millón de toneladas de carga anual.

Para dimensionar el número: 80 millones de pasajeros lo ubicarían en la categoría de los grandes nodos globales, a la altura de aeropuertos internacionales de primer nivel.

La inversión forma parte de una estrategia más amplia de China para fortalecer su red aeroportuaria y sostener el crecimiento del transporte aéreo en las próximas décadas.

¿Es el primer aeropuerto flotante del mundo?

No. Aunque el proyecto chino es uno de los más ambiciosos en desarrollo, no es el primero en construirse sobre el mar. El ejemplo más emblemático es el Aeropuerto Internacional de Kansai, en Japón, inaugurado en 1994 sobre una isla artificial en la bahía de Osaka. También Japón desarrolló el Aeropuerto Internacional de Chubu Centrair bajo un esquema similar.

En Hong Kong, el Aeropuerto Internacional Chek Lap Kok se construyó mediante una gigantesca recuperación de tierras sobre el mar. Corea del Sur hizo algo comparable con el Aeropuerto Internacional de Incheon.

La diferencia es la escala proyectada y el momento histórico. Dalian no solo se construye sobre el agua, sino que lo hace en una etapa donde el tráfico aéreo global vuelve a crecer con fuerza y donde la competencia por hubs regionales es cada vez más intensa.

Los desafíos de construir en el agua

Crear un aeropuerto sobre el mar implica retos técnicos considerables. Entre los principales desafíos están el estabilizar el lecho marino para evitar hundimientos y, también, diseñar sistemas de drenaje resistentes a tormentas y tifones.

Además, se debe minimizar el impacto ambiental en ecosistemas marinos y garantizar protección estructural frente al cambio climático y el aumento del nivel del mar.

El caso del aeropuerto de Kansai mostró que el asentamiento progresivo del terreno puede generar costos adicionales de mantenimiento. China deberá aplicar tecnología avanzada para evitar ese tipo de problemas a largo plazo.

Cuándo podría entrar en operación

Las proyecciones oficiales apuntan a que el aeropuerto comience operaciones a fines de 2026 o poco después, dependiendo del ritmo final de obra y pruebas técnicas.

Una vez activo, reemplazará completamente al actual aeropuerto de Dalian y ampliará la capacidad aérea de la región de forma significativa.

Más que una terminal aérea: una apuesta estratégica

Este proyecto no es solo una infraestructura aeroportuaria. Representa una estrategia de posicionamiento económico. Un aeropuerto de esta escala puede impulsar el comercio internacional, atraer inversiones extranjeras, desarrollar zonas industriales y tecnológicas alrededor del complejo y consolidar rutas comerciales entre Asia oriental y el resto del mundo.

En un contexto donde el espacio urbano escasea en grandes ciudades costeras, mirar hacia el mar se convirtió en una solución viable para expandir infraestructura crítica.

Una tendencia global ante la falta de espacio

Es que la construcción de aeropuertos sobre el agua responde a una realidad global: las grandes ciudades ya no tienen espacio para expandirse en tierra firme. De hecho, India evalúa un aeropuerto offshore en Vadhavan, y países con alta densidad poblacional o restricciones geográficas miran cada vez más hacia el mar como solución.

Por eso, el caso de Dalian no es aislado, pero sí representa una apuesta ambiciosa por infraestructura de nueva generación.

¿Cambiará realmente los vuelos?

Más que cambiar la forma de volar, este tipo de proyectos redefine dónde y cómo se construyen los grandes hubs aéreos. Si el aeropuerto alcanza su capacidad proyectada, podría redirigir rutas internacionales, reducir congestión en otras terminales chinas e impulsar el comercio regional.

Además, claro, podría convertirse en un símbolo tecnológico del país. No es el primero en el mundo… China no inventó el modelo, pero lo está llevando a una nueva dimensión. Otra escala.

