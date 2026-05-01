No es solo una ampliación: el aeropuerto de Sudamérica que quiere competir con los grandes hubs del mundo

Un aeropuerto sudamericano se prepara para una transformación que puede alterar el mapa de conexiones en la región. Con una inversión cercana a los $4,000 millones, el proyecto apunta a algo más ambicioso que agrandar terminales: busca convertirse en un hub internacional capaz de competir con los grandes centros de conexión del continente.

Se trata del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, que se prepara para una transformación que puede redefinir el mapa aéreo en Sudamérica. El plan no apunta solo a crecer: busca consolidar a Santiago como un centro neurálgico con una ampliación de terminales, mejoras en pistas y una reconfiguración del aeropuerto para aumentar su capacidad operativa.

Competir con los gigantes de la región

El objetivo es claro: recibir más vuelos internacionales, reducir tiempos de conexión y atraer aerolíneas que hoy priorizan otros hubs.

Por eso el cambio más relevante no es físico. Es estratégico. Este tipo de inversiones suelen buscar que el aeropuerto deje de ser un punto de origen o destino y pase a ser un nodo de conexiones, donde miles de pasajeros hacen escala para continuar viaje a otros países. Ese salto es el que distingue a un aeropuerto grande de un verdadero hub.

Hoy, los principales hubs de Sudamérica concentran gran parte del tráfico internacional. Entre ellos, el Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos, en Brasil, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, Perú, y el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Colombia. Funcionan como centros clave para conexiones entre América del Norte, Europa y el resto del continente.

Para entrar en esa liga, no alcanza con ampliar infraestructura. Hace falta algo más complejo: acuerdos con aerolíneas, rutas estratégicas, eficiencia operativa y una ubicación geográfica que facilite conexiones.

Por eso, aunque el proyecto se presenta como una expansión, en realidad es una apuesta a reposicionarse en el mapa aéreo global.

Proyección del Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan completamente operativo sobre una isla artificial en el mar. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

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Qué cambia para los pasajeros

Para quienes viajan, el impacto puede ser concreto:

Más rutas internacionales, especialmente de larga distancia.

Mayor oferta de vuelos y, potencialmente, más competencia entre aerolíneas.

Conexiones más eficientes dentro de la región.

Infraestructura más moderna y tiempos de tránsito más ágiles.

Sin embargo, estos beneficios no son inmediatos. Dependen de cómo evolucione la operación del aeropuerto y de si logra atraer nuevas aerolíneas.

Una apuesta que redefine el mapa aéreo

Una de las promesas del proyecto es convertirlo en “el más grande de Sudamérica”, pero esa afirmación necesita contexto. Un aeropuerto puede ser el más grande por superficie, por cantidad de pasajeros o por capacidad operativa, pero no es lo mismo que ser un hub importante, que patee el tablero y redefina el negocio para muchos jugadores.

Lo interesante, más allá de récords, es que este tipo de inversiones no solo impacta en la infraestructura. También redefine rutas, precios y decisiones de viaje. Si el proyecto avanza como está previsto, podría generar un nuevo polo de conexiones en Sudamérica, con efectos en toda la región.

Pero el verdadero desafío no está en construir, sino en operar: lograr que aerolíneas, pasajeros y rutas elijan ese aeropuerto por encima de los hubs ya consolidados. Ahí es donde se juega todo.

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