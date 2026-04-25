Ni Miami ni París: estos son los destinos más baratos y más caros para viajar en 2026

Hay viajes que empiezan con una foto guardada en el celular y otros con una pregunta mucho más concreta: ¿me alcanza? En 2026, esa duda pesa más que nunca. El precio del pasaje importa, sí, pero no cuenta toda la historia. Lo que realmente define un viaje muchas veces aparece después: cuánto cuesta dormir, comer, moverse, entrar a un museo o sentarse frente al mar sin mirar la cuenta con culpa.

Por eso hay destinos que sorprenden. Lugares que parecen lejanos, exóticos o difíciles y terminan siendo más accesibles de lo imaginado. Y otros, muy famosos y deseados, donde el presupuesto se evapora en pocos días.

La buena noticia es que todavía existen países donde el dinero rinde, el viaje emociona y la experiencia supera ampliamente lo que cuesta. También hay destinos maravillosos que conviene planear con más estrategia, ahorro y tiempo.

Las compañías aéreas verifican documentación según normas internacionales y requisitos del país de destino. Crédito: Georgina Elustondo | Impremedia

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Los destinos más baratos para viajar en 2026

Muchas personas disfrutan repitiendo destinos, pero a veces nos perdemos de disfrutar lugares nuevos porque no imaginamos que son accesibles y que, llegar, no es complicado. Veamos algunas opciones de lugares baratos para viajar en 2026.

Vietnam

Vietnam sigue apareciendo en casi todas las listas de viajeros inteligentes. Comer increíble por poco dinero, dormir bien sin gastar una fortuna y recorrer ciudades vibrantes o paisajes inolvidables lo convierten en una joya para 2026.

Es uno de esos lugares donde cada dólar parece estirarse.

Albania

Europa tiene fama de cara, pero Albania rompe el molde. Playas de agua clara, pueblos encantadores y precios mucho más bajos que Italia, Grecia o Francia. Muchos la descubren tarde. Quienes van, suelen volver fascinados.

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Bolivia

Para quien busca naturaleza poderosa, cultura profunda y costos bajos, Bolivia sigue siendo una gran opción. Salar de Uyuni, ciudades andinas y una identidad única. No es un viaje superficial. Es de esos que dejan huella.

Marruecos

A pocas horas de Europa, Marruecos ofrece mercados llenos de vida, desierto, arquitectura inolvidable y buena relación precio-calidad. Ideal para quien quiere sentir que viajó lejos, de verdad.

Indonesia

Más allá de Bali de lujo, Indonesia sigue teniendo islas, naturaleza y rincones donde el presupuesto respira. Es perfecta para viajes largos o para quienes buscan mar y aventura.

Bulgaria

Uno de los secretos mejor guardados de Europa. Ciudades elegantes, costa sobre el Mar Negro y costos razonables.

Argentina

Para muchos viajeros con moneda fuerte, Argentina vuelve a entrar en radar. Buena gastronomía, naturaleza inmensa y ciudades con personalidad. Patagonia, Mendoza o Buenos Aires pueden ofrecer experiencias memorables sin niveles extremos de gasto, según temporada.

Muchos pasajeros miran una sola cosa: que el documento siga vigente. Pero las aerolíneas y autoridades revisan bastante más. Crédito: Shutterstock

Georgia

Montañas, vino, historia y precios amigables. Cada vez más elegida por viajeros que quieren algo distinto.

Camboya

Templos, cultura y costos bajos. Sigue siendo una de las grandes puertas de entrada al sudeste asiático.

Laos

Calma, paisajes y ritmo lento. Para quien busca viajar sin correr y gastar poco.

Los destinos más caros para viajar en 2026

Suiza: Hermosa, impecable y difícil para el bolsillo. Todo funciona bien… y casi todo cuesta mucho. Pero pocas postales igualan un tren entre montañas suizas.

Islandia: Naturaleza casi irreal, cascadas, hielo y volcanes. También hoteles caros, comida costosa y alquileres exigentes.

Noruega: Fiordos soñados y precios que obligan a planear cada paso.

Singapur: Una ciudad futurista, ordenada y fascinante. También una de las más caras de Asia para alojarse.

Mónaco: Lujo puro. Para mirar, caminar y sentir curiosidad… aunque no siempre para quedarse muchos días.

Bahamas: Playas espectaculares, precios altos.

Islas Caimán: Otro clásico del Caribe premium.

Luxemburgo: Pequeño, elegante y costoso.

Liechtenstein: Uno de esos destinos donde casi todo tiene precio elevado.

Estados Unidos (según ciudad): No es lo mismo todo el país, pero Nueva York, Miami, San Francisco o Hawái pueden vaciar presupuesto con rapidez entre hotel, transporte y comidas.

Lo que muchos descubren demasiado tarde

A veces se consigue un vuelo barato a un destino caro… y termina siendo mal negocio. Y, otras veces, un vuelo largo a Asia o Europa del Este parece costoso al inicio, pero después cada día sale mucho menos.

El viaje inteligente no siempre compra el ticket más barato. Compra el contexto completo.

Si sueñas con viajar en 2026…

Si quieres glamour y comodidad total, quizá toque ahorrar más. Si quieres aventura, belleza y libertad sin gastar tanto, todavía hay muchas puertas abiertas.

Viajar sigue siendo posible. Solo cambió una parte del mapa. La mejor pregunta para este año no es “¿cuál destino está de moda?”. La pregunta es adónde puedo vivir algo inolvidable sin romper mi economía.

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