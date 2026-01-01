Construyen la estación de tren más grande del mundo y ya está disponible para viajar

La infraestructura ferroviaria global alcanzó un nuevo hito con la inauguración de la estación de tren más grande del planeta, un complejo masivo que redefine cómo se concibe la movilidad en el siglo XXI. La terminal, ubicada en Chongqing, fue oficialmente puesta en operación en junio de 2025 tras años de construcción y arrancó el 2026 con un boom de pasajeros y trenes de alta velocidad.

La estación más grande del mundo no solo impresiona por su escala: también marca una tendencia global que redefine cómo se viaja en tren en el siglo XXI.

Un gigante ferroviario

Con una superficie total de más de 1,22 millones de metros cuadrados, el nuevo centro de transporte equivale a 170 canchas de fútbol y puede movilizar hasta 16.000 pasajeros por hora entre salidas y llegadas.

Bautizada como Chongqing East Railway Station, esta estación no solo es la más extensa en términos de área cubierta, sino que también funciona como un nodo clave dentro de la red ferroviaria china, que conecta rutas de alta velocidad con ciudades como Shanghái, Chengdu, Cantón y Pekín en trayectos que varían entre seis y ocho horas.

Los trenes bala son parte clave del sistema ferroviario chino y conectan grandes ciudades en tiempos récord.

Diseño que combina escala y funcionalidad

A primera vista, la terminal se asemeja más a un aeropuerto internacional que a una estación de tren tradicional. Cuenta con 15 plataformas y 29 vías distribuidas para minimizar la congestión incluso en horas pico.

En su interior hay más de 5.000 asientos, estaciones con puertos USB, tiendas comerciales, restaurantes y pantallas digitales que cubren cada sector. El diseño arquitectónico incorpora elementos inspirados en la región montañosa de Chongqing, con columnas que evocan formas naturales y una estética futurista en iluminación y acabados.

El epicentro de una red ferroviaria en expansión

La estación no solo mejora la experiencia del pasajero; también representa un avance significativo en la infraestructura de transporte de China, considerada una de las más extensas y tecnológicamente avanzadas del mundo. Su apertura fortalece la conectividad entre regiones clave, impulsa el turismo doméstico y respalda la logística de carga en rutas que antes estaban menos integradas.

Desde perspectiva global, este tipo de megainfraestructura marca una tendencia creciente: países de todo el mundo están invirtiendo en sistemas ferroviarios para atender la creciente demanda de movilidad sostenible. En Estados Unidos, por ejemplo, iniciativas como la modernización de Amtrak y la expansión de servicios interurbanos reflejan un interés similar en mejorar la conectividad nacional.

Qué significa para viajeros

Para pasajeros nacionales e internacionales, la apertura de la estación más grande del mundo ofrece:

Mayor capacidad y eficiencia en conexiones de trenes de alta velocidad.

Conexiones ampliadas entre regiones urbanas y rurales.

Experiencia de viaje mejorada con instalaciones modernas y servicios integrados.

Este proyecto también subraya la creciente importancia del transporte ferroviario como alternativa al avión y al auto, especialmente en rutas intermedias donde puede ofrecer tiempos competitivos y menor impacto ambiental.

La estación más grande del mundo vs. grandes terminales de EE.UU.

Chongqing East Railway Station (Chongqing): +1.200.000 m². Nodo de alta velocidad y larga distancia.

Penn Station (Nueva York): ~140.000 m². Principal hub ferroviario del noreste.

Grand Central Terminal (Nueva York): ~190.000 m². Trenes suburbanos y conexión urbana.

Union Station (Washington D.C.): ~130.000 m². Centro ferroviario y turístico.

Diferencias clave en el modelo ferroviario

La principal diferencia no es solo el tamaño, sino el enfoque del sistema. En China, estaciones como Chongqing East están pensadas para trenes de alta velocidad que recorren largas distancias, conectando megaciudades en pocas horas. Por eso requieren plataformas extensas, circulación vertical compleja y capacidad para decenas de miles de pasajeros por hora.

En Estados Unidos, en cambio, estaciones como Penn Station, Grand Central o Union Station funcionan como hubs multimodales: concentran trenes regionales, suburbanos y de larga distancia, además de subtes, buses y comercios. El desafío no es tanto crecer en tamaño, sino modernizar infraestructuras antiguas y mejorar la experiencia del usuario.

