De Kenia Os a Jacky Bracamontes: así celebraron las estrellas el triunfo de México

El arranque del Mundial 2026 mantuvo al filo de su asiento a millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, hubo un grupo de afortunados que tuvieron la oportunidad de presenciar el partido inaugural entre México y Sudáfrica desde el legendario Estadio de México, aquel que vio alzarse a la selección anfitriona como ganadora del primer encuentro.

Dentro de las 87,000 personas que inundaron de verde el antiguo Estadio Azteca, se encontraban decenas de artistas que documentaron sus reacciones a la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo, así como del triunfo de la selección mexicana.

Fue por medio de plataformas como Instagram y TikTok que se difundieron los avistamientos de estrellas de la música como Becky G, Tyla, Kenia Os y Alejandro Fernández, así como de personalidades de las redes sociales como Juanpa Zurita, El Escorpión Dorado y La Cotorrisa.

Asimismo, el evento se vio engalanado con la presencia de actores como Luis Gerardo Méndez, Karla Souza, Diego Boneta y Alejandro Speitzer, quienes no dudaron en inmortalizar el momento con emotivas publicaciones en redes sociales.

Entre aplausos y gritos de emoción, las celebridades se sumaron a la fiesta del futbol que arrancó con una ceremonia inaugural encabezada por un número musical en el que participaron Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, J Balvin y Danny Ocean.

El show culminó con la participación de Shakira, quien presumió sus mejores pasos de baile al ritmo del tema oficial de Mundial 2026, “Dai Dai”. Para acompañarla estuvo el cantante y productor nigeriano Burna Boy.

Tras el evento inaugural del Mundial 2026, se llevó a cabo la interpretación del Himno Nacional mexicano a voz de Alejandro Fernández “El Potrillo”, mientras que la cantante Tyla se encargó de entonar el Himno de Sudáfrica.

Checa cómo celebraron el triunfo de México los famosos que se dieron cita en la inauguración del Mundial 2026:

Kenia Os

Juanpa Zurita

Jacky Bracamontes

Becky G

Diego Boneta

Marimar Vega

Julián Gil

Sebastián Zurita

Luis Gerardo Méndez

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