Shakira, Belinda, J Balvin y más estrellas brillaron en la gran fiesta inaugural del Mundial 2026

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue. Luego de cuatro años de espera, arrancó la Copa del Mundo 2026, y lo hizo por todo lo alto con una ceremonia de inauguración donde reinó la música, el baile y una fusión de culturas sin precedentes.

En punto de las 11:30 hrs, el escenario del Estadio de México (antes conocido como Estadio Azteca) se iluminó con la presencia de Lila Downs, quien precedió el acto musical con un conmovedor mensaje de bienvenida.

“El trofeo no está definido por un jugador, ni por una sola nación. El futbol nos une a todos… Bienvenidos al Mundial FIFA 2026”, expresó la cantante mientras en el escenario se desplegaba una representación de las culturas mexicanas.

Así se vivió la inauguración oficial del Mundial 2026. Crédito: Natacha Pisarenko | AP

Tal y como se adelantó en días previos al evento, el show inaugural también contó con las voces de Danny Ocean, J Balvin, Los Ángeles Azules, Belinda y la banda de rock Maná.

Por su parte, la agrupación Maná interpretó su conocido tema “Oye mi amor”, el cual fue coreado por los miles de aficionados que se dieron cita en el histórico recinto futbolero. Segundos más tarde, se sumó a la tarima el intérprete Danny Ocean con la canción “Partidazo”.

Asimismo, brillaron las voces de Los Ángeles Azules junto a la naturalizada mexicana Belinda, quienes se dieron a la tarea de cantar la canción “Por Ella”, el cual forma parte del álbum del evento deportivo.

Una de las participaciones más esperadas del show fue la de la cantante Shakira, quien presumió sus mejores pasos de baile al ritmo del tema oficial de Mundial 2026, “Dai Dai”. Para acompañarla estuvo el cantante y productor nigeriano Burna Boy.

La intérprete colombiana lució despampanante enfundada en un atuendo que incluyó: una falda deportiva blanca y una blusa amarilla con aberturas que destacó su figura.

Tras el evento inaugural del Mundial 2026, se llevará a cabo la interpretación del Himno Nacional mexicano a voz de Alejandro Fernández “El Potrillo”, mientras que la cantante Tyla será la encargada de entonar el Himno de Sudáfrica.

La segunda ceremonia de apertura de la Copa del Mundo 2026 tendrá lugar en Los Ángeles, California, el viernes 12 de junio y estará encabezada por estrellas como: Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla. En Canadá, la fiesta del deporte iniciará el mismo día y contará con el talento de Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, William Prince.

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