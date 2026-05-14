Madonna, Shakira y BTS harán historia en el primer show de medio tiempo del Mundial

La cuenta regresiva para el arranque del mundial se encuentra en su recta final y con ello se han revelado nuevos detalles sobre las presentaciones musicales programadas para el evento deportivo. Con bombos y platillos, se confirmó que Madonna, Shakira y BTS encabezarán el show de medio tiempo en la final del Mundial, el primero en la historia de esta fiesta del fútbol.

En un comunicado, la FIFA recalcó que con esta suma de talento, la final programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, podría superar la cifra de 500 millones de espectadores en vivo que se alcanzó durante la edición del Mundial 2022.

Y es que los artistas cuentan con un amplio repertorio y experiencia que respalda la expectativa que ya ha generado su próxima actuación. Madonna fue la artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2012, y Shakira compartió escenario con Jennifer Lopez en el Super Bowl de 2020, mientras que la banda surcoreana BTS se ha presentado en los mayores escenarios del mundo con su gira “Arirang”.

La selección de artistas corrió a cargo por Chris Martin, vocalista de la agrupación Coldplay, quien celebró la incorporación de este show de medio tiempo con un video en redes sociales protagonizado por personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets.

“Es una oportunidad para mostrar lo increíbles que son todos los seres humanos”, explica Martin a Elmo dentro del audiovisual difundido en las plataformas oficiales de la FIFA.

Copa Mundial FIFA 2026: Un primer show de medio tiempo con causa

Asimismo, en el anuncio se confirmó que la incorporación del show de medio tiempo no solo tiene como objetivo amenizar el último gran partido de la Copa del Mundo, sino también tener un impacto social positivo.

Por esta razón, se unieron fuerzas con Global Citizen, una organización sin fines de lucro que organiza grandes conciertos para visibilizar problemas sociales como el hambre y la pobreza.

“Comisariado por Chris Martin de Coldplay y producido por Global Citizen, el espectáculo recaudará fondos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, mejorando el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo“, se reveló.

La FIFA y Global Citizen realizaron una prueba piloto en el MetLife Stadium el verano pasado con un espectáculo de medio tiempo en la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, en el que participaron la rapera estadounidense Doja Cat, el cantante nigeriano Tems y el artista colombiano J Balvin.

Katy Perry, Belinda y más famosos encabezarán las ceremonias de apertura de la Copa Mundial FIFA 2026

El Mundial dará inicio el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde el público verá enfrentarse a la selección anfitriona contra Sudáfrica. Para la ocasión, se contará con las actuaciones de la banda de rock Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules.

Por su parte, Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara para el show que tendrá lugar en el primer partido de la fase de grupos de Canadá contra Bosnia y Herzegovina, programado para el 12 de junio en Toronto.



Para el evento en Estados Unidos, donde la selección se enfrentará a Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Katy Perry será la artista principal. Los partidos se transmitirán en Estados Unidos por Fox y Telemundo.

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