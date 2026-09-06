Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 6 de septiembre

Faltan solo horas para conocer el nombre del sexto eliminado de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México”. Tras la salida de Yahir de la placa de nominados, gracias a Masad, cinco celebridades se enfrentarán en la gala de eliminación y son: Ese Pérez, Gema Garoa, Flor Vigna, Memo Schutz y Cynthia Klitbo.

Durante la semana, las votaciones han cambiado mucho y eso se traduce en que la opinión de los espectadores también fluctúa. Además, se le suma que esta temporada ha estado marcada por salidas inesperadas como la de Aldo Rendón, quien abandonó la casa debido a problemas de salud.

También Yanet García fue eliminada, de forma sorpresiva, al ser considerada un “mueble” por sus compañeros.

Encuesta de Vaya Vaya. Crédito: Vaya Vaya/Facebook.

¿Cómo van las votaciones?

De acuerdo a algunos reportes de medios mexicanos y redes sociales, la producción del programa de telerrealidad cambió algunas dinámicas con el objetivo de aumentar el rating.

En la encuesta de Vaya Vaya en Facebook, la consulta independiente más popular en redes sociales, el conductor deportivo Memo Schutz y la actriz Cynthia Klitbo están en el primer lugar con 21 % de votos.

En el segundo lugar también hay un empate entre Gema Garoa y Flor Vigna; ambas acumulan 20 %. En la última posición está Ese Pérez.

Según los datos recabados ayer por Vaya Vaya, Garoa y Ese Pérez estaban juntos en la última posición. Ahora, el panorama cambió y todo podría indicar que el influencer Ese Pérez se convertiría en el sexto eliminado de la competencia por decisión del público.

Desde el inicio del reality show, Ese Pérez no ha sido el más popular. Ha recibido muchas críticas por su romance con Flor y algunos seguidores lo han tachado de “falso” porque no la defiende cuando otros participantes han hablado mal de ella.

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