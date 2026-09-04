Julio César Chávez sorprende en “La Casa de los Famosos México 4”

El reconocido boxeador Julio César Chávez entró a “La Casa de los Famososo México 4”. A pocos días del estreno de su serie documental “Chávez vs. Chávez”, llegó junto a la mano de su esposa y causó gran revuelo en el programa.

La pareja realizó un recorrido completo por las instalaciones del reality, guiados por “La Jefa”, quien es la líder del programa de telerrealidad. Durante su estancia, compartieron un adelanto exclusivo del documental y sostuvieron una amena charla con los participantes, en la que el campeón habló sobre los valores que lo han acompañado a lo largo de su carrera.

¿Qué más dijo Chávez?

El motivo principal de la visita estuvo directamente vinculado con el estreno de “Chávez vs. Chávez”, que llegará a la plataforma ViX el próximo 11 de septiembre. La serie documental repasa la trayectoria del ídolo del boxeo, desde sus inicios hasta su consagración como uno de los grandes del deporte mundial.

Aprovechando el espacio, Julio César Chávez compartió con los habitantes del reality un mensaje motivacional que resonó entre los presentes:

“Yo creo que uno, cuando se pone una meta, los sueños se cumplen, pero a base de esfuerzo, perseverancia, disciplina… Esto es de perseverancia, pero también de reflexión. Yo les digo que gane el mejor y mucha suerte a todos” Julio César Chávez

La esposa del boxeador, Myriam Escobar, también robó reflectores al revelar que es una asidua seguidora del programa. Con su característico sentido del humor, “balconeó” a su esposo al confesar que, aunque él finge desinterés, termina enganchado frente al televisor junto a sus hijas.

“Mis hijas son fans, acá (Julio) gruñe y todo, pero luego va y se sienta”, dijo entre risas.

Durante el recorrido, la pareja conoció cada rincón de la casa: las habitaciones, la suite e incluso el baño. Myriam no ocultó su asombro por el lujo de las instalaciones y, al ver la suite, exclamó: “Qué consentidos están, muy bonito todo”. Más tarde, bromeó: “Mijo, sí me quiero quedar”, dejando entrever lo mucho que disfrutó la experiencia.

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