Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 3 de septiembre

Seis celebridades están en peligro de ser eliminadas en “La Casa de los Famosos México 4” y esas son: Ese Pérez, Gema Garoa, Flor Vigna, Memo Schutz, Yahir y Cynthia Klitbo.

Esta semana, la gala de nominación quedó al azar y todo fue parte de una jugada del destino. Sumado a eso, el influencer Masad logró el liderazgo por segunda semana consecutiva y eso se traduce en inmunidad; también Mariana Ochoa logró asegurar su pase esta semana.

¿Cómo van las votaciones?

En el primer lugar de la encuesta independiente de Vaya Vaya en Facebook, Yahir está en el primer lugar con 24 % de los votos. Esto quiere decir que el cantante es uno de los favoritos esta semana.

En el segundo lugar se encuentra Ese Pérez; le siguen Cynthia Klitbo y Gema con 17 %. En la cuarta posición está el conductor deportivo Memo Schutz; todo indica que ha perdido algo de popularidad a lo largo de las semanas, puesto que solo acumula el 14 % de aprobación.

Ahora, en la última posición está Flor Vigna, quien solo ha logrado 10 % de apoyo en esta encuesta independiente.

Encuesta de Vaya Vaya. Cortesía: Vaya Vaya Facebook.

Aún faltan varios días para la decisión final, pero esto es un indicio de que dentro del reality show todo está cambiando y en la audiencia también.

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