Estos son los nuevos nominados de “La Casa de los Famosos México”

“La Casa de los Famosos México 4” tiene nuevos nominados y son seis los que están en la línea de eliminación: Ese Pérez, Gema Garoa, Flor Vigna, Memo Schutz, Yahir y Cynthia Klitbo.

A diferencia de las galas anteriores, en esta el proceso de votación fue cambiado por un juego al azar. Un tablero de Plinko —similar al icónico juego del programa The Price Is Right— determinó parte del destino de los concursantes, dejando a seis habitantes al borde de la eliminación.

Los seis dependen ahora del voto del público para seguir en la competencia. La lista final surgió tras un sistema de puntuación dinámico en el que cada participante lanzaba fichas con los rostros de sus compañeros sobre el tablero de Plinko. Dependiendo de la casilla en la que caían, los puntos se sumaban o restaban, lo que hizo que la suerte tuviera un papel protagónico por encima de la estrategia.

Inmunidad y el poder del líder

El carácter aleatorio del tablero desordenó los planes trazados por las distintas alianzas dentro de la casa. Los concursantes no podían controlar dónde caían sus fichas, lo que generó resultados sorprendentes y, finalmente, los seis nombres que ahora están en la placa de eliminación.

El líder de la semana, Masad Altamimi, logró su segundo liderazgo consecutivo, lo que le otorgó inmunidad y el poder de nominar directamente a un compañero. Su elección fue Ese Pérez, quien ahora se une al grupo de sentenciados.

También quedaron protegidos de la nominación Mariana Ochoa, quien obtuvo inmunidad individual esta semana, así como Brianda Deyanara, Ernesto Laguardia y Karina Torres, quienes evitaron la placa tras la suma y resta de puntos.

Hasta el momento, han salido de la competencia Luis Chaparro, como el quinto eliminado; Yanet García, expulsada en medio de la dinámica del habitante más “mueble”; Moisés Peñaloza, siendo el cuarto eliminado de la competencia.

La tercera persona que fue eliminada de la competencia fue la actriz Arantza Ruiz; antes de ella salió Fede Vigevani y en su lugar regresó Mariana Ochoa del exilio. Antes, Ximena Herrera se despidió de la competencia.

Ahora, a esta lista se le suma Aldo Rendón; el estilista pidió su salida por problemas relacionados con su salud.

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