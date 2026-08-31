Luis Chaparro es eliminado de “La Casa de los Famosos México 4”

Tal como lo indicaban las encuestas preliminares, Luis Chaparro se convirtió en el quinto eliminado de “La Casa de los Famosos México 4”. El creador de contenido no consiguió los votos suficientes para continuar en la competencia.

Además de eso, había enfrentado una semana compleja después de que la audiencia lo catalogara como uno de los “muebles” de la temporada y tras sobrevivir a la dinámica del “Exilio” junto a Yanet García y Ese Pérez.

La palabra “mueble” en los programas de telerrealidad hace referencia a un integrante que no genera contenido o que simplemente no interactúa con la audiencia.

Una gala con posicionamientos

La noche de eliminación estuvo cargada de confrontación tras el regreso de los posicionamientos, dinámica que había sido suspendida la semana anterior por órdenes de “La Jefa”. Aldo Rendón y Ernesto Laguardia protagonizaron los momentos más intensos al encarar directamente a sus compañeros.

La lista de nominados de la semana estuvo integrada originalmente por Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia, Gema Garoa, Luis Chaparro y Karina Torres, luego de que Brianda Deyanara consiguiera salvarse.

El duelo final se concentró entre Gema Garoa —nominada de forma directa por el líder de la semana, Masad Altamimi— y Luis Chaparro. Tras la salvación de Karina Torres y Mariana Ochoa (quienes se posicionaron entre las más apoyadas por el público).

La permanencia de Garoa generó descontento inmediato dentro de la casa, destacando la reacción de molestia de Mariana Ochoa, quien afirmó que Garoa era solo “una cara bonita” y no proporcionaba contenido a la temporada.

Seguir leyendo:

· Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 30 de agosto

· Ernesto Laguardia conmueve en “La Casa de los Famosos México” al recordar la pérdida de su padre

· ¿Quién se salvó de la eliminación en “La Casa de los Famosos México 4”?