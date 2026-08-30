Ernesto Laguardia conmueve en “La Casa de los Famosos México” al recordar la pérdida de su padre

En una conversación en el reality show “La Casa de los Famosos México”, el actor mexicano Ernesto Laguardia abrió su corazón ante su compañero Yahir para compartir uno de los momentos más impactantes de su vida: el día en que encontró a su padre sin vida.

Frente a las cámaras del formato 24/7, el actor de 66 años relató que su progenitor falleció a los 70 años a causa de una caída que le provocó un fuerte golpe en la cabeza. Laguardia fue el primero en llegar al lugar del accidente y, movido por un acto instintivo, tomó una decisión antes de la llegada de los demás familiares y autoridades.

“Fui el primero en llegar y él se había caído, se había pegado en la cabeza y lo cambié. Quería que lo vieran muy elegante. Ay, muy duro”, relató la estrella de telenovelas.

El recuerdo de su padre

Laguardia describió a su padre como un “señorón precioso” y un gran conversador con quien se podía hablar por horas de temas variados, desde gastronomía hasta viajes.

Entre los detalles que destacó, reveló que la pasión de su padre era la figura histórica de Napoleón Bonaparte. Explicó que mandaba a traer libros directamente desde Francia y pagaba para que los tradujeran al español, construyendo una colección especial que el actor aún conserva con gran valor sentimental.

Ernesto Laguardia cuenta con décadas de consolidada carrera en la televisión mexicana, recordado por producciones icónicas de Televisa como “Quinceañera”, “La antorcha encendida”, “Amor real” y “Fuego en la sangre”.

Actualmente, el actor se encuentra nominado y en riesgo de abandonar la competencia junto a Gema Garoa, Mariana Ochoa, Karina Torres y Luis Chaparro en la Gala de Eliminación programada para este domingo 30 de agosto.

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