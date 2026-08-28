Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 28 de agosto

“La Casa de los Famosos México 4” sigue avanzando. Esta semana, seis celebridades están sentenciadas y para la sorpresa del público, una de las favoritas: Karina Torres también está en la placa de nominados.

Los otros famosos que están nominados son: Gema Garoa, Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia, Brianda y Luis Chaparro.

Pero, hoy es viernes de gala de salvación y esto indica que uno de ellos puede salvarse. Las ganadoras para enfrentarse a Masad son Brianda Deyanara y Gema. Deyanara ganó en la dinámica de “El Elevador del Destino” y si todo transcurre a su favor podría salvarse de ser la quinta eliminada de la edición.

¿Cómo van las votaciones?

Con respecto a la encuesta de Vaya Vaya de ayer, 27 de agosto, los porcentajes no han cambiado. Karina Torres se mantiene en el primer lugar con 25 % de los votos. Desde el inicio de la temporada, la influencer ha mantenido su popularidad en el reality show.

Para sorpresa de muchos, en el segundo lugar se encuentra Mariana Ochoa con 20 % de los votos. Ochoa se convirtió en la primera eliminada del programa, pero regresó gracias a la dinámica del “Exilio”. Esto le permitió volver gracias al apoyo del público.

En el tercer puesto está Brianda con 17 % y en el cuarto ocurre un empate entre Ernesto Laguardia y Gema con 14 %. En el último puesto se encuentra Luis Chaparro con 10 %.

Encuesta Vaya Vaya. Crédito: Vaya Vaya/Facebook.

Desde el inicio de la temporada, Chaparro no se ha convertido en un personaje relevante. Además, fue nominado por el público como “mueble”, eso quiere decir que no ha proporcionado contenido interesante desde su ingreso.

“La Casa de los Famosos México 4” inició el domingo, 26 de julio, con un total de 18 participantes. Hasta el momento, se han despedido: La actriz Ximena Herrera, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Yanet García y el influencer de origen uruguayo Fede Vigevani, quien participó como infiltrado de la edición.

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