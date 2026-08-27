¿Quiénes están nominados en “La Casa de los Famosos México 4”?

“La Casa de los Famosos México 4” llegó a su quinta semana y hay seis nominados en la placa: Gema Garoa, Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia, Brianda, Karina y Luis Chaparro.

Garoa quedó nominada de forma automática porque Masad la nominó. Esta semana, el influencer quedó como el líder de la semana y pudo usar ese beneficio.

En estos últimos días, la dinámica de la casa ha cambiado de forma radical y en el centro de la polémica quedaron “los muebles”, término que se usa para referirse a participantes que no generan contenido en la casa. Debido a esto, Yanet García fue eliminada del programa de telerrealidad.

La prueba de liderazgo

El lunes, los famosos se enfrentaron al reto del líder, una prueba de equilibrio sobre tablas de planchar. Tras varias rondas eliminatorias, el ganador fue Masad Altamimi, quien se impuso primero entre los hombres y luego en la final femenina contra Karina Torres.

Como líder de la semana, Masad obtuvo inmunidad y el poder de salvar a uno de los nominados, además de tener la responsabilidad de nombrar directamente a un compañero.

El martes, el público votó para elegir a los tres habitantes que consideraban menos activos dentro de la casa. Los señalados fueron Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez. Inicialmente, los tres temieron que su participación en el reality terminara de forma definitiva, pero fueron enviados al Exilio, una dinámica que generó incertidumbre sobre su futuro en la competencia.

La noche del miércoles, en una gala atípica conducida por Galilea, los propios habitantes tuvieron que votar para otorgar un punto al exiliado que deseaban que continuara en el juego. Tras los resultados, Yanet García obtuvo la menor cantidad de votos de sus compañeros y se convirtió en la expulsada de la semana, una decisión que generó debate entre los seguidores del programa.

Este domingo, 30 de agosto, se conocerá al nuevo eliminado o eliminada de la temporada.

Seguir leyendo:

· Sin precedentes: Yanet García es eliminada de “La Casa de los Famosos México 4” por ‘mueble’

· TelevisaUnivisión celebra el éxito de rating de “La Casa de los Famosos México” 2026

· Moisés Peñaloza es eliminado de “La Casa de los Famosos México”