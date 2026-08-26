Sin precedentes: Yanet García es eliminada de “La Casa de los Famosos México 4” por ‘mueble’

Anoche en “La Casa de los Famosos México 4” se vivió un hecho sin precedentes. Yaneth García fue eliminada de la competencia por “mueble”, según la decisión mayoritaria de sus compañeros, no del público televidente. Esto para muchos fue una total falta de respeto hacia la participante porque la sacaron del reality desde el destierro, por lo cual ni siquiera tuvo la oportunidad de empacar sus pertenencias.

El público en su mayoría no está de acuerdo con la decisión y así mismo opinan gran parte de la comunidad artística. De por sí, este reality es considerado difícil y poco atractivo para actores y cantantes, porque muchas carreras, debido al consumo mental del juego, terminan perjudicadas. Ahora, saber que la decisión no siempre estará en manos del televidente complica mucho más la aceptación generalizada en relación a este formato.

En unas semanas empezará “La Granja VIP 2” y el descontento de una parte del público está generando que muchos pretendan darle el rating a este programa como castigo a TelevisaUnivision. Recordemos que el programa conducido por Adal Ramones es de la competencia directa de la cadena; hablamos de TV Azteca.

Como experta en realities, me atrevo a decir que la salida de Yanet García funciona como tema de conversación y controversia. Lo que hace que el show se vuelva tendencia en las redes sociales, por la reacción a favor y masivamente en contra que pueda haber por la acción y el estilo de la misma. En pocas palabras, aquí se aplica eso de “no existe publicidad negativa”.

La pregunta correcta ante esta situación sería: ¿Qué tanto funcionará este movimiento? O sea, la eliminación arbitraria de Yanet hará que los televidentes se mantengan fieles al programa o que dejen de verlo. Esto, de momento, solo lo sabremos una vez tengamos los ratings de esta semana.

Si los números de esta semana superan la regularidad que hemos tenido hasta hoy, entenderíamos que esta medida de la producción fue todo un éxito. Si se mantiene igual, el efecto nulo nos indicaría un fracaso por el poco interés. Y si los números caen, la respuesta es obvia. Cuando algo funciona, lo mejor es no tocarlo.

Al día, la casa suele tener un rating de más de un millón y medio de televidentes conectados viendo las galas. Con poco más de tres millones viendo las eliminaciones de los domingos. Por lo tanto, se esperaría que la medida tomada por la producción de Paly Alonso y Rosa María Noguerón alcance números superiores a los mencionados.

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