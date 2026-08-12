Mariana Ochoa volvió a “La Casa de los Famosos México” tras ser salvada del exilio

El público habló y la participante que tiene una nueva oportunidad de luchar por el primer lugar en “La Casa de los Famosos México” es la cantante Mariana Ochoa, quien superó la prueba de exilio ante su compañera Ximena Herrera.

Fue durante la gala del pasado 11 de agosto cuando se dio a conocer que, tras dos días en el exilio y un total de 5.5 millones de votos, la exintegrante de OV7 fue la elegida del público para volver al reality de Televisa como competidora.

“Mariana. Eres tú. Eres tú quien en este momento regresa a ‘La Casa de los Famosos México’ como competidora en esta cuarta temporada”, anunció el presentador Diego de Erice ante ambas habitantes, apenas unos minutos antes de que concluyera la transmisión del show.

Mariana Ochoa abandonó ‘el exilio’ luego de una conmovedora despedida de Ximena Herrera, quien quedó fuera del reality oficialmente.

Sin embargo, el momento que más expectativa generó ante la audiencia fue el reencuentro de la intérprete de “Vuela más alto” con el resto de habitantes.

De manera inesperada, el timbre de la casa sonó anunciando la llegada de una visita que pronto se reveló era Mariana Ochoa. Ante la mirada atónita de sus compañeros y cargando una licuadora, la famosa confirmó su regreso a la competencia por los $4 millones de pesos.

Aunque se reportó que la estrella de la música retoma su papel como competidora, la producción anunció al resto de habitantes que esta semana no podrá ser nominada, ni nominar a ninguno de sus compañeros.

El regreso de Mariana Ochoa a “La Casa de los Famosos México” se da luego de que el influencer uruguayo Fede Vigevani abandonara la competencia al completar su papel como “infiltrado” de la producción.

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