Mariana Ochoa desmiente a Ari Borovoy en cuanto al contrato de confidencialidad de OV7

El año pasado los integrantes de OV7 hicieron una gira de despedida, pero también firmaron un contrato de confidencialidad para no revelar los problemas que existían entre algunos de ellos y Ari Borovoy, quien ahora es un exitoso productor. El tour ya ha terminado, y en una reciente entrevista Borovoy comentó que él no fue quien propuso ese acuerdo, algo que su ex compañera Mariana Ochoa niega rotundamente.

El programa “Sale El Sol” presentó las declaraciones de Ari, quien muy convencido dijo: Yo firmé un contrato de confidencialidad; lo firmamos todos. No fue un contrato que yo propuse, no fue una cláusula que yo propuse. Sin lugar a dudas la relación (ahora) no tiene nada qué ver a la relación que teníamos hace mucho tiempo. Y bueno, pues así son las relaciones ¿no? De repente empiezan, de repente terminan, algunas terminan bien, algunas no terminan bien, en algunas hay oportunidad de limar asperezas, y en algunas otras pues no.

Poco después los conductores del programa hicieron un enlace con Mariana, quien desmintió lo que había dicho Borovoy: “Está bien decir mentiras de repente, pero de eso a creértelas, pregúntenle a Lidia (Ávila) y a Oscar (Schwebel) quién lo pidió. Bueno, en realidad fueron los abogados (de Ari), tal vez por eso dice que él no fue”.

Ochoa agregó que tanto ella como otros integrantes decidieron firmar el acuerdo para que no se expusieran los conflictos entre ellos, pero que debían hacerlo todos, incluyendo a Ari: “No recuerdo bien la cláusula, pero sí, fue un acuerdo. Cuando el abogado pidió esa cláusula, la otra parte, que éramos Érika (Zaba), Oscar, Lidia y yo, pues pedimos que fuera hacia ambas partes, porque pues sí, si uno no puede hablar, pues que también el otro no pueda hablar ¿no? Que fuera equitativo”. En cuanto a que ya no tiene relación con Borovoy, agregó: “Como bien escuché, sí, hay relaciones que terminan, amistades que terminan, y tan tan, la vida sigue”.

La cantante de 45 años también comentó acerca del proyecto para hacer un documental sobre OV7, que finalmente no se llevó a cabo: “Se tardaron mucho haciendo los capítulos y, efectivamente, pues las series son un negocio ¿no? Que hay que tener en cierto tiempo y cierta forma, y no se lograron los tiempos”.

Ari Borovoy respondió a las declaraciones de Mariana Ochoa

Tras ver esa entrevista, Ari Borovoy habló con los reporteros que acudieron a la presentación de una nueva obra de teatro que produce (titulada “La Vida Es Mejor Cantando”), y comentó: “Lo único que dije y que sostengo al día de hoy es que tiempo al tiempo. Yo estoy sereno, porque sé perfectamente qué es lo que hice. No he abierto la boca porque hay un contrato, y cuando llegue el fin definiré y decidiré si platico”.

Por último, el ahora ex integrante de OV7 negó que vaya a demandar a Mariana por esas recientes declaraciones: “No, no no, de ninguna manera. Mira, no le veo el sentido. Y en cuanto al daño de mi imagen, pues es “parte de”. Como te digo, yo estoy muy claro de qué es lo que he hecho y qué es lo que no he hecho. La gente no tiene esa claridad, pero en algún momento yo estoy seguro que lo van a saber. Nada de lo que se comentó en esta última entrevista es verdad”.

