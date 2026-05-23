Seguro Social: quiénes recibirán $2,000 el 27 de mayo

En un mes que ha sido largo para la mayoría de los beneficiarios del Seguro Social, millones de jubilados, personas con discapacidad y sobrevivientes recibirán su depósito el próximo miércoles 27 de mayo. Dependiendo de su historial laboral y edad de reclamo, algunas de estas personas podrían recibir poco más de $2,000 dólares.

La Administración del Seguro Social (SSA) enviará ese día los pagos correspondientes a las personas nacidas entre el 21 y el 31 de cualquier mes. Este calendario aplica para la mayoría de quienes cobran beneficios de jubilación, incapacidad y sobrevivientes.

En caso de recibir el beneficio usando el historial laboral de otra persona, como ocurre con algunos cónyuges o viudos, la SSA utiliza la fecha de nacimiento del trabajador principal y no la del beneficiario.

Actualmente, más de 71.1 millones de personas reciben pagos mensuales del Seguro Social en Estados Unidos. La mayoría obtiene su dinero durante alguno de los tres miércoles de cada mes, según la fecha de nacimiento registrada ante la agencia federal.

El calendario de pagos de mayo quedó organizado de la siguiente manera:

Personas nacidas del 1 al 10: miércoles 13 de mayo.

Personas nacidas del 11 al 20: miércoles 20 de mayo.

Personas nacidas del 21 al 31: miércoles 27 de mayo.

Entre quienes recibirán dinero el 27 de mayo destacan los trabajadores jubilados, ya que son el grupo con los depósitos promedio más altos. De acuerdo con cifras oficiales de la SSA, los beneficios de jubilación alcanzan un promedio mensual de $2,026.41 dólares.

Esto significa que muchos retirados que forman parte de esta ronda de pagos podrían recibir más de $2,000 dólares. Sin embargo, la cantidad final cambia según factores como los años trabajados, el salario reportado durante la vida laboral y la edad en la que la persona solicitó su jubilación.

Por otro lado, quienes reciben beneficios por incapacidad mediante el Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) obtienen un promedio mensual de $1,493.20 dólares. Mientras tanto, los beneficiarios por sobrevivencia reciben cerca de $1,625.56 dólares al mes.

No todos los beneficiarios tuvieron que esperar hasta finales de mayo para cobrar. Algunos grupos recibieron su dinero desde el pasado 1 de mayo debido a ajustes relacionados con el calendario federal. Entre ellos se encuentran las personas que comenzaron a recibir Seguro Social antes de mayo de 1997. Normalmente, este grupo cobra el día 3 de cada mes, sin importar la fecha de nacimiento. Sin embargo, como el 3 de mayo cayó en domingo, la SSA adelantó el pago al viernes 1 de mayo.

La misma situación ocurrió con quienes reciben al mismo tiempo Seguro Social y el programa del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI). Este apoyo está destinado a personas con bajos ingresos y recursos limitados. Debido al fin de semana, ambos depósitos también fueron enviados el viernes 1 de mayo.

La SSA recuerda que los pagos pueden recibirse mediante depósito directo a cuentas bancarias. Los beneficiarios tienen la posibilidad de actualizar su información financiera usando la herramienta digital “my Social Security”. Otra opción disponible es la tarjeta Direct Express, una tarjeta de débito diseñada para depósitos federales. Los cheques en papel dejaron de emitirse desde el año pasado, salvo pequeñas escepciones.

Las personas interesadas pueden obtener más información llamando al 1-800-333-1795, al 1-800-772-1213 o visitando directamente una oficina del Seguro Social.

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