Seguro Social: el calendario completo de los pagos de mayo 2026

Si dependes de tu cheque del Seguro Social para cubrir gastos básicos, saber exactamente cuándo llega el dinero puede hacer toda la diferencia. Con mayo a la vuelta de la esquina, ya se definieron las fechas de pago, y aquí te explicamos quién cobra primero, qué día te toca y cuánto podrías recibir. Eso sí, te adelantamos que algunas personas tendrán que esperar más tiempo del usual.

La Administración del Seguro Social (SSA) ya tiene listo el calendario de distribución para mayo de 2026. Como cada mes, los pagos se reparten en diferentes fechas dependiendo del tipo de beneficio y, en muchos casos, de tu fecha de nacimiento.

¿Quién cobra primero en mayo?

El primer grupo en recibir su dinero será el viernes 1 de mayo. Ese día hay tres tipos de beneficiarios que verán reflejado su pago:

Personas que reciben el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) .

. Beneficiarios del Seguro Social que comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997 .

. Personas que reciben ambos beneficios (SSI y Seguro Social).

En condiciones normales, el pago para quienes tienen el Seguro Social desde antes de mayo de 1997 se realiza el día 3. Sin embargo, como esa fecha cae en domingo, el depósito se adelanta al viernes 1.

En cambio, el SSI siempre se paga el primer día del mes. Este programa está dirigido a personas con bajos ingresos, y no depende del historial laboral, lo que lo hace distinto al Seguro Social tradicional.

Fechas del Seguro Social en mayo 2026

La mayoría de los beneficiarios no reciben el dinero el día 1. En su caso, los pagos se organizan en tres miércoles del mes. Esto aplica para quienes reciben beneficios por jubilación, discapacidad o sobreviviente.

Este es el calendario, según tu fecha de nacimiento:

Si naciste entre el 1 y el 10: cobras el miércoles 13 de mayo .

. Si naciste entre el 11 y el 20: cobras el miércoles 20 de mayo .

. Si naciste entre el 21 y el 31: cobras el miércoles 27 de mayo.

Este sistema permite organizar mejor los depósitos, ya que el programa cubre a más de 70 millones de personas en todo el país.

Si sientes que este pago estuvo muy alejado del anterior de abril, no estás loco, así fue. Esto se debe a que el calendario con base en las fechas de nacimiento entregó los pagos en los días más próximos del mes posibles, los días 8, 15 y 22 de abril, respectivamente, lo que provoca que los pagos de mayo estén separados por 5 semanas. No es un retraso ni un problema, es algo previsto en el calendario y del que debes prevenirte.

¿Cuánto dinero se recibe?

Los montos no son iguales para todos, ya que pueden variar dependiendo de tu historial laboral de ingresos y tipo de beneficio, pero los promedios oficiales de la SSA te pueden dar una idea:

Jubilados: alrededor de $2,079.49 dólares al mes .

. Personas con discapacidad: cerca de $1,634.51 dólares mensuales.

Beneficios para sobrevivientes: unos $1,624.37 dólares al mes.

SSI: aproximadamente $736.28 dólares mensuales.

Estos números son promedios, así que tu cantidad exacta puede ser mayor o menor.

¿Cómo te llega el dinero?

Desde septiembre del año pasado, el gobierno de EE.UU. determinó que se dejarían de enviar cheques en papel para la entrega de los beneficios del Seguro Social, salvo casos especiales. Por eso, en su mayoría, la SSA utiliza dos formas principales para enviar los pagos: depósito directo a tu cuenta bancaria o una tarjeta Direct Express, que funciona como una tarjeta de débito.

El depósito directo sigue siendo la opción más rápida y segura. Si aún no lo tienes activado, vale la pena considerarlo para evitar retrasos.

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