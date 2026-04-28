¿Por qué podría bajar tu puntaje después de pagar tu tarjeta de crédito y cómo evitarlo?

Pagar tu tarjeta de crédito debería sentirse como una victoria, como una meta cumplida, como la máxima expresión de tu responsabilidad financiera. Eso es en la mayoría de los casos; sin embargo, hay momentos en los que eso podría significar que baje tu puntaje. Sabemos que suena contradictorio y frustrante. Te explicamos por qué puede suceder esto y qué puedes hacer para evitar que afecte tu historial crediticio.

Primero hay que entender algo básico sobre tu historial: tu puntaje de crédito no depende de una sola acción. Existen diferentes modelos, como el FICO y el VantageScore, que analizan varios factores: el historial de pagos es el más importante, seguido por el uso de crédito, la antigüedad de tus cuentas, el tipo de créditos que tienes y las nuevas solicitudes. Todos estos elementos trabajan juntos, por lo que cualquier cambio puede mover tu puntaje, aunque sea un poco.

Tomando en cuenta esto, si al pagar tu tarjeta de crédito realizas otros movimientos importantes, son esas acciones las que provocarían que tu puntaje se reduzca. Aquí te las explicamos.

1. Cerraste la tarjeta después de pagarla

Este es uno de los errores más comunes, porque muchas personas que pagan su tarjeta deciden cancelarla para no volver a usarla. Suena lógico, pero eso puede jugar en contra. Al cerrar la cuenta, reduces el crédito total disponible que tienes, lo que hace que tu nivel de uso (aunque no tengas deuda) se vea más alto. Además, si era una tarjeta antigua, también afecta la duración de tu historial crediticio.

No significa que nunca debas cerrar una cuenta, pero hay que hacerlo con estrategia. Una cuenta cerrada en buen estado puede permanecer en tu historial hasta 10 años, pero el impacto inicial sí puede sentirse.

2. Tu uso de crédito quedó en 0%

Aquí viene algo que muchos no saben: siempre se recomienda no usar más del 30% de tu crédito disponible, pero bajarlo a 0% tampoco es lo ideal. Puede parecer extraño, pero los modelos de crédito quieren ver que usas tu tarjeta y que la pagas bien, las dos cosas al mismo tiempo; no una sin la otra.

“Mantener la utilización en 0% podría ser contraproducente, y la mejor proporción es en realidad de un solo dígito”, señaló la empresa de análisis crediticio Experian.

En otras palabras, esto significa que un pequeño uso, bien manejado, puede ser mejor que no usar crédito en absoluto. La clave es hacer compras pequeñas, como una suscripción mensual, y pagar el total antes de la fecha límite.

3. El cambio es temporal

A veces, la caída en el puntaje es temporal, ya que los bancos no reportan la información al instante. Puede tomar semanas para que el pago que hiciste se refleje en tu historial. Mientras tanto, otros movimientos pueden influir en tu puntaje.

Además, pequeñas variaciones son normales. Si tu puntaje baja unos cuantos puntos, no necesariamente significa que hiciste algo mal. Solo sería preocupante si la caída es grande.

Cómo evitar que tu puntaje baje

Hay varias formas sencillas de proteger tu crédito después de pagar tu tarjeta:

Mantén la cuenta activa : úsala para gastos pequeños y págalos en su totalidad cada mes.

: úsala para gastos pequeños y págalos en su totalidad cada mes. No cierres tarjetas antiguas : especialmente si tienen años contigo.

: especialmente si tienen años contigo. Evita abrir nuevas líneas de crédito inmediatamente : esto puede bajar tu puntaje temporalmente.

: esto puede bajar tu puntaje temporalmente. Paga siempre a tiempo : es el factor más importante en tu historial.

: es el factor más importante en tu historial. Revisa tu crédito regularmente: así detectas errores o cambios inesperados.

Al final del día, pagar tu deuda siempre será positivo; puede que se refleje un pequeño tropiezo en el camino, pero lo importante es la tendencia a largo plazo. Pagar no daña tu puntaje por sí solo. Y, lo más importante de todo, mantén buenos hábitos financieros y, específicamente, aquellos que correspondan al uso responsable de tu tarjeta de crédito para que tu puntaje no solo se recupere, sino que mejore con el tiempo.

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