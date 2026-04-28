Seguro Social: factores que pueden aumentar o disminuir tus pagos

Si recibes dinero del Seguro Social o planeas hacerlo en el futuro, tal vez seas de los que se preguntan por qué hay personas que cobran más que otras. Los beneficios de jubilación y discapacidad no son un monto fijo para todos. La realidad es que tus pagos pueden subir o bajar dependiendo de varias decisiones y oportunidades que tengas a lo largo de tu vida laboral. Te explicamos qué factores influyen y cómo pueden afectar directamente tu bolsillo.

Cada mes, la Administración del Seguro Social (SSA) envía beneficios a jubilados, personas con discapacidad y otros beneficiarios. Sin embargo, el cálculo no es igual para todos. Todo se basa en tu historial y en cuándo decides comenzar a recibir el dinero.

1. Tu historial de ingresos: la base de todo

El primer factor, y uno de los más importantes, es cuánto ganaste durante tu vida laboral. Mientras más hayas trabajado y contribuido con impuestos, mayor será el monto que puedes recibir. Es como una cuenta acumulada a lo largo de los años. Si tus ingresos fueron bajos o intermitentes, tu cheque mensual también lo reflejará.

Por ejemplo, alguien que trabajó 30 años con ingresos estables probablemente recibirá más que alguien que tuvo trabajos temporales o periodos sin cotizar. Por eso, mantener un historial constante puede marcar una gran diferencia a largo plazo.

2. Jubilarte antes puede costarte dinero

Muchas personas consideran retirarse a los 62 años, que es la edad mínima para comenzar a recibir beneficios. Sin embargo, hacerlo antes de la edad completa de jubilación reduce el monto mensual.

“Una persona cuya edad completa de jubilación es 67 años recibirá aproximadamente un 30% menos si reclama beneficios a los 62”, informa la SSA. “Además, si reclama antes y sigue trabajando con ingresos por encima de cierto límite anual, sus pagos pueden reducirse”.

Esto significa que, aunque empieces a cobrar antes, recibirás menos dinero cada mes. Y si sigues trabajando, podrías ver recortes adicionales en tus pagos.

3. Esperar más tiempo puede aumentar tus beneficios

Por el contrario, retrasar tu jubilación puede jugar a tu favor. Si decides esperar más allá de tu edad completa, el monto mensual aumenta.

La SSA explica que por cada año que retrasas el cobro desde tu edad completa hasta los 70 años, tu beneficio aumenta aproximadamente un 8% anual. Esto puede representar más de un 20% adicional en pagos mensuales.

En términos simples, si puedes darte el lujo de esperar, podrías recibir cheques más grandes en el futuro. Es una decisión que depende mucho de tu situación personal y financiera.

4. El ajuste por costo de vida (COLA)

Otro elemento importante es el ajuste anual por costo de vida, conocido como COLA, por sus siglas en inglés. Este incremento busca que tu dinero no pierda valor con la inflación.

Cada año, la SSA calcula este ajuste basándose en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos (CPI-W). Si los precios suben, tus beneficios también deberían subir. En 2026, por ejemplo, el aumento fue del 2.8%.

5. Las primas de Medicare pueden reducir tu cheque

Aquí viene algo que muchos no contemplan: se alegran por el beneficio aumentado por el COLA, pero ese dinero que recibes puede bajar debido a los costos de Medicare. Estas primas suelen descontarse automáticamente de tu pago mensual.

En algunos casos, el aumento por inflación puede verse reducido o incluso eliminado por el incremento en estos costos de salud. Por eso, algunas personas sienten que “ganan más, pero reciben menos”.

Ahora, ya sabes qué cosas dependen de ti para aumentar o disminuir tus beneficios del Seguro Social y qué se escapa de tus manos. Lo único que podíamos decir es que lo que esté en ti, procura hacerlo para que en tu jubilación recibas más dinero que muchos más.

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