¿El Seguro Social te declara muerto? Qué hacer para “resucitar” y reanudar tus pagos

Si eres una persona jubilada, es muy común utilizar los beneficios de tu Seguro Social para pagar tu renta, tus alimentos y medicamentos. Imagínate que un día, al despertar e intentar pagar algo descubras que para el gobierno simplemente “ya no estás vivo”. Aunque suene increíble, ya se han reportado casos donde la Administración del Seguro Social (SSA) detiene el depósito de beneficios luego de marcar por error el fallecimiento de algún beneficiario. Muchas veces pensamos “eso no me va a pasar a mí”, sin embargo, no está de más que sepas qué tendrías que hacer para “resucitar” y reanudar tus pagos.

La Administración del Seguro Social (SSA) utiliza una base de datos conocida como “Death Master File” (Lista Maestra de Defunciones), donde se registran las personas fallecidas para evitar pagos indebidos y fraudes. El problema es que, en algunos casos, se cometen errores administrativos y personas vivas son marcadas como fallecidas.

Cuando esto ocurre, las consecuencias pueden ser serias: bancos pueden congelar cuentas, tarjetas de crédito se cancelan, seguros médicos se suspenden e incluso pagos de pensiones o beneficios se detienen de inmediato. En algunos casos reportados, personas han tenido problemas para acceder a medicamentos, renovar licencias o recibir atención médica.

El Seguro Social procesa más de 3 millones de reportes de fallecimiento cada año. La mayoría son correctos, pero una pequeña parte, alrededor de menos del 0.3%, contiene errores que afectan a miles de personas vivas.

¿Por qué puede pasar este error?

En muchos casos, se trata de fallas humanas o problemas de registro. También puede ocurrir cuando se comparten cuentas bancarias con una persona fallecida, o cuando hay confusión en los datos personales. Aunque el sistema ha mejorado con registros digitales, los errores todavía existen.

¿Qué hacer si el Seguro Social te “da por muerto”?

Si sospechas que fuiste incluido por error en el registro de fallecidos, la SSA recomienda actuar rápido. Debes acudir a una oficina local del Seguro Social lo antes posible y llevar documentos originales que prueben tu identidad.

Entre los documentos aceptados están:

Pasaporte.

Licencia de conducir.

Identificación de trabajo o escuela.

Registro militar.

Acta de matrimonio o divorcio.

Póliza de seguro de vida.

Tarjeta de seguro médico (excepto Medicare).

Orden judicial de cambio de nombre.

Es importante saber que no aceptan copias, documentos vencidos ni copias notarizadas. Todo debe ser original y vigente.

Una vez corregido el error, la SSA emite una carta especial llamada “Aviso de contacto con terceros sobre caso de defunción erróneo”, documento que sirve para bancos, médicos y otras instituciones que ya hayan recibido la información incorrecta.

Cuando ocurre este error, el impacto puede sentirse en cadena. Hay casos donde no solo se afecta a la persona registrada como “muerta”, sino también a su familia. Beneficios pueden cambiar, pagos pueden detenerse y hasta seguros médicos pueden ser cancelados temporalmente.

Por eso, expertos en protección al consumidor recomiendan también revisar el historial crediticio, ya que las agencias pueden marcar erróneamente a la persona como fallecida, lo que bloquea créditos o tarjetas. En situaciones donde bancos o instituciones financieras no corrigen el problema, se puede presentar una queja ante la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB), que ayuda a mediar con las entidades.

También, si el caso se complica, algunos especialistas sugieren acudir a oficinas de representantes del Congreso, ya que pueden intervenir en trámites con agencias federales.

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