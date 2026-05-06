Estafas en Facebook dejan $794 millones en pérdidas y demandan a Meta por falta de protecciones

Las redes sociales se han convertido en un terreno fértil para el fraude digital, y el caso más reciente lo confirma: las estafas en Facebook no solo están creciendo, sino que han generado pérdidas estimadas en $794 millones de dólares. WhatsApp e Instagram no se salvan, por lo que esta preocupante situación ha escalado a tal grado de que una organización sin fines de lucro ya presentó una demanda contra Meta por la falta de protecciones a sus usuarios.

De acuerdo con datos recientes de la Comisión Federal de Comercio (FTC), los consumidores reportaron pérdidas por $794 millones de dólares en 2025 derivadas de fraudes que comenzaron en Facebook. Esta cifra supera ampliamente a cualquier otra plataforma social, e incluso rebasa lo perdido en estafas iniciadas por mensajes de texto o correos electrónicos durante el mismo periodo.

El problema no se limita a una sola aplicación, de hecho, la FTC señaló que Meta Platforms, empresa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, concentra varios de los canales donde proliferan estos delitos. WhatsApp registró pérdidas reportadas por $425 millones de dólares, mientras que Instagram acumuló $234 millones de dólares.

En conjunto, las estafas originadas en redes sociales sumaron $2,100 millones de dólares, posicionándose como el principal método de contacto para los estafadores.

El crecimiento de las estafas en redes sociales ha sido exponencial en los últimos años. En 2020, las pérdidas por fraudes en redes sociales eran de $261 millones de dólares; cinco años después, la cifra se multiplicó por ocho. Además, la FTC advierte que muchos casos no se reportan, lo que sugiere que el impacto real podría ser mucho mayor.

Es bien sabido que los estafadores se mantienen al día con nuevos métodos de engaño cada vez más sofisticados, desde anuncios falsos con ofertas irresistibles hasta la suplantación de identidad, los delincuentes aprovechan la facilidad para crear perfiles falsos totalmente creíbles. En muchos casos, hackean cuentas para hacerse pasar por amigos o familiares y ofrecer productos inexistentes, como relojes de lujo o vehículos. Algunas víctimas pierden entre $2,000 y $3,000 dólares al enviar anticipos por artículos que nunca llegan.

Demandan a Meta por estafas en sus redes sociales

La Federación de Consumidores de América presentó una demanda colectiva contra Meta en Washington D.C., acusando a la compañía de no proteger adecuadamente a los usuarios frente a anuncios fraudulentos.

“Necesitamos que la plataforma sea un lugar más seguro donde los consumidores enfrenten menos amenazas”, afirmó Ben Winters, director de Inteligencia Artificial y Privacidad de la organización. “También debe rendir cuentas por conductas ilegales que no han sido resueltas mediante legislación o promesas”.

La demanda también cuestiona que Meta realmente combata este tipo de anuncios falsos, ya que su modelo de negocio contempla la venta de espacios para que ciertas publicaciones tengan mayor proyección en su plataforma con base en diferentes planes de pago con base en el alcance deseado.

“Meta afirma que está haciendo todo lo posible para combatir la publicidad fraudulenta en sus plataformas. Pero en realidad ha adoptado políticas que benefician sus ingresos a costa de la seguridad de los usuarios“, señala la denuncia.

Por su parte, Meta ha defendido sus esfuerzos y, en marzo, la empresa anunció nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial para detectar patrones de fraude.

“Los estafadores evolucionan constantemente sus tácticas, y nosotros también”, aseguró la compañía en un comunicado. “Durante 2025, eliminamos más de 159 millones de anuncios fraudulentos y desactivamos millones de cuentas vinculadas a redes criminales”.

No obstante, más allá de la demanda y las herramientas de Meta para luchar contra los fraudes, los expertos advierten que la prevención en los usuarios sigue siendo clave. Las estafas de compras son las más comunes: más del 40% de las víctimas reportaron haber adquirido productos que nunca recibieron o que resultaron ser de baja calidad. También destacan los fraudes de inversión, que generaron pérdidas por $1,100 millones de dólares, la cifra más alta dentro de este tipo de delitos.

El uso de datos personales en redes sociales facilita que los estafadores creen perfiles detallados de sus víctimas. Esto les permite diseñar engaños más creíbles, desde romances falsos hasta supuestas oportunidades de inversión.

Frente a este panorama, la FTC recomienda ajustar la privacidad de las cuentas, verificar ofertas antes de comprar y desconfiar de cualquier propuesta que parezca demasiado buena para ser verdad. Activar la autenticación en dos factores también añade una capa extra de seguridad.

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