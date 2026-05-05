A quiénes Spirit Airlines les emite los primeros reembolsos tras su cierre

Cuando cierra una aerolínea no solo se trata de la cancelación de vuelos, también se dejan muchas dudas entre los pasajeros, siendo la más frecuente la de “¿recibiré un reembolso?”. Esto es lo que ha despertado Spirit Airlines, empresa que ya está devolviendo el dinero a sus clientes tras detener sus operaciones y quiénes tendrán que esperar más tiempo para recuperar lo que pagaron.

Tras anunciar su salida del mercado, Spirit Airlines informó que ya ha reembolsado a la mayoría de sus clientes. Aun así, reconoció que todavía existe “un pequeño porcentaje” de devoluciones pendientes, las cuales siguen en proceso.

La compañía explicó que inició un cierre ordenado luego de no conseguir un rescate federal de $500 millones de dólares. Como parte de ese proceso, se comprometió a devolver automáticamente el dinero a quienes compraron boletos con tarjeta de crédito o débito. Este grupo ha sido el primero en recibir su reembolso.

“Según la ley federal, los consumidores tienen derecho a reembolsos cuando una empresa no entrega un servicio comprado”, explicó Eric Rosen, director de contenido de viajes en The Points Guy, a CBS News.

Por ello, todos quienes pagaron por un vuelo en Spirit Airlines, sin importar la fecha en la que esté programada y mientras sea posterior al cierre, tienen garantizada la devolución. En la práctica, quienes pagaron la tarjeta de crédito han visto una respuesta más rápida tras el cierre de la aerolínea.

Lamentablemente, no todos corren con la misma suerte. Los pasajeros que pagaron en efectivo o utilizaron puntos de lealtad enfrentan un escenario más incierto, aunque con los mismos derechos de recibir su dinero de vuelta.

“Por el contrario, los clientes que pagaron en efectivo o usaron puntos de lealtad no son elegibles para un reembolso“, señaló Rosen, director de contenido de viajes en The Points Guy. “Estos puntos no pueden transferirse a otro programa de recompensas de aerolíneas”.

Además, Spirit indicó que quienes usaron vouchers o créditos deberán esperar. La compensación en estos casos será definida dentro del proceso de bancarrota, por lo que no hay una fecha clara.

Aerolíneas que ofrecen apoyo

Mientras algunos pasajeros buscan recuperar su dinero, la necesidad de viajar para muchos es inherente al problema. Ante esto, varias aerolíneas han ofrecido ayuda.

United Airlines ha reubicado a cerca de 14,000 clientes afectados y lanzó tarifas especiales por tiempo limitado. También se sumaron American Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines y Southwest Airlines, con descuentos para quienes tenían vuelos con Spirit.

JetBlue, por su parte, anunció nuevas rutas y beneficios para atraer a estos viajeros, incluyendo programas para igualar el estatus de clientes frecuentes.

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