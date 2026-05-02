Spirit Airlines cierra y anuncia la cancelación inmediata de operaciones: ¿qué pasará con tu vuelo?

La aerolínea de bajo costo Spirit Airlines anunció la madrugada de este sábado el sorpresivo cierre de la empresa y la cancelación inmediata de todas sus operaciones, incluidos sus vuelos programados. ¿Qué deben hacer los pasajeros que ya tenían un vuelo reservado? ¿Podrán cambiarlo sin costo? ¿Recibirán un reembolso? Hay más preguntas que respuestas en estos momentos.

Durante la madrugada del sábado 2 de mayo, Spirit Airlines anunció a través de un comunicado que comenzaría a reducir sus operaciones de manera ordenada y con efecto inmediato, lo que también implicaría la cancelación total de los vuelos programados para este día en adelante y su servicio al cliente.

“Se recomienda a los pasajeros no acudir al aeropuerto”, aconsejó la empresa a sus clientes.

Después de 34 años en operación, la decisión llega tras meses de dificultades financieras, agravadas por el aumento en los costos del combustible y una deuda acumulada que superaba los $8,000 millones de dólares.

“En marzo de 2026, alcanzamos un acuerdo con nuestros tenedores de bonos sobre un plan de reestructuración que nos habría permitido continuar operando”, comentó Dave Davis, presidente y director ejecutivo de la compañía. “Sin embargo, el aumento repentino y sostenido de los precios del combustible en las últimas semanas nos ha dejado sin otra alternativa que proceder con una reducción ordenada de la empresa”.

El gobierno del presidente Donald Trump había considerado un rescate gubernamental para evitar la quiebra de la empresa, pero no se llegó a un acuerdo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguró que los viajeros con vuelos reservados en Spirit podrían acceder por tiempo limitado a precios especiales en otras aerolíneas. También comentó que otras compañías colaborarán para apoyar a pilotos y tripulación. También recomendó a los viajeros revisar opciones de reembolso con sus bancos o seguros de viaje.

¿Qué pasa con los boletos comprados?

Los clientes con vuelos futuros tienen derecho a solicitar reembolsos completos si pagaron con tarjeta de crédito o débito. De hecho, la empresa indicó que estos procesos se realizarán automáticamente en muchos casos. Sin embargo, expertos advierten que no todo será sencillo.

“Si tienes un boleto de Spirit para un vuelo que no ha ocurrido, lo recuperarás a través de tu compañía de tarjeta de crédito bajo las leyes federales”, señaló Peter Greenberg, editor de viajes de CBS News. Aun así, recomendó dar seguimiento al proceso.

Como suele ocurrir en estos procesos, aun cuando los reembolsos se procesen de manera automática, expertos recomiendan que los viajeros actúen de manera inmediata y busquen soluciones.

“Observen con mucha atención lo que sucede y, si la aerolínea deja de operar, llamen a la compañía de la tarjeta de crédito que usaron para comprar el boleto y disputen el cargo“, aconsejó Eric Rosen, director de contenido de viajes de The Points Guy, a CBS News. “El resultado es la falta de prestación del servicio, lo cual constituye un motivo para disputar el cargo”.

Quienes pagaron en efectivo o utilizaron puntos de lealtad podrían enfrentar mayores dificultades. La aerolínea indicó que esos casos se resolverán dentro del proceso de bancarrota, sin garantías inmediatas. La aerolínea habilitó un sitio web para responder preguntas sobre su cierre.

Otras aerolíneas entran en acción

Ante el colapso, varias aerolíneas anunciaron tarifas de rescate para pasajeros afectados. Estas ofertas estarán disponibles por tiempo limitado y requerirán comprobantes de compra.

“Para acceder a estos precios especiales, las personas deberán proporcionar, como mínimo, un número de confirmación de vuelo de Spirit y un comprobante de pago”, señaló el Departamento de Transporte de Estados Unidos en un comunicado.

Algunas compañías también han establecido límites de precios para evitar tarifas excesivas en rutas donde operaba Spirit. No obstante, los analistas advierten que estos precios, aunque reducidos, podrían ser más altos que los que ofrecía Spirit. Además, no todas las rutas estarán cubiertas.

Impacto en precios y competencia

La salida de Spirit podría tener efectos inmediatos en el costo de los vuelos. Datos de la firma Cirium muestran que cuando la aerolínea abandonaba una ruta, las tarifas promedio subían hasta un 23%. Además, la demanda podría presionar aún más los precios en plena temporada alta.

“Cada vez que se reduce la capacidad y la demanda aumenta, las tarifas aéreas inevitablemente suben”, afirmó Greenberg. “Y eso sin contar las tarifas que ya están aumentando debido al alza de los precios del combustible”

Spirit transportaba a millones de pasajeros al año, especialmente viajeros con presupuestos ajustados. Su ausencia será particularmente notable en destinos turísticos clave como Florida y Las Vegas.

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