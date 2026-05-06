Empresas buscan talento en IA: cómo aprender estas habilidades

Si últimamente has visto que muchas ofertas de trabajo piden saber usar inteligencia artificial (IA), no es casualidad. Hoy más que nunca, las empresas están buscando personas que entiendan cómo aprovechar estas herramientas, incluso por encima de quienes tienen más años de experiencia. Sin embargo, al ser una tecnología relativamente reciente y en constante cambio y evolución, muchos trabajadores están interesados en desarrollar estas habilidades, pero no saben cómo empezar; aquí te explicamos qué puedes hacer.

Un estudio de Resume Genius encontró que 8 de cada 10 reclutadores consideran que las habilidades en inteligencia artificial son una prioridad. Y no solo eso; en muchos casos prefieren contratar a alguien que sepa usar IA antes que a otra persona con más experiencia laboral, pero sin ese conocimiento. Esto dice mucho sobre hacia dónde va el mercado.

Sin embargo, aunque las empresas quieren talento con estas habilidades, pocas están enseñando a sus propios empleados.

“Sabemos que la IA puede ser extremadamente beneficiosa y que los gerentes de contratación dicen que saber usarla es esencial, pero los empleadores no están satisfaciendo esa necesidad en términos de capacitar a los empleados”, explicó Lisa Gevelber, quien lidera el programa Grow with Google.

Esto no solo abre la puerta a la incertidumbre, los trabajadores interesados se preguntan dónde pueden aprender sobre estas herramientas que son nuevas para ellos. La respuesta es más sencilla de lo que parece: hoy puedes empezar desde tu casa, incluso con herramientas gratuitas.

Por ejemplo, plataformas como ChatGPT, Gemini o Claude permiten practicar todos los días. No necesitas ser experto; basta con usarlas para tareas simples, como escribir correos, organizar ideas o resolver dudas. De hecho, muchos expertos recomiendan aprender “haciendo”.

“Los trabajadores están aprendiendo IA de forma nativa al ir directamente a las plataformas para mejorar en su uso”, comentó Sam Caucci, fundador de 1Huddle, a CBS News. “Están aprendiendo IA al escribir instrucciones en ChatGPT, Gemini, Claude, la plataforma que sea”.

Otros expertos señalan que incluso una forma práctica de avanzar es usar la propia inteligencia artificial como maestro.

“Literalmente puedes usar la IA para que te enseñe IA”, señaló Christine Cruzvergara, vicepresidenta de educación superior y éxito estudiantil en Handshake, una plataforma de contratación. “Ve a ChatGPT o Claude y di que te interesa aprender más sobre cómo usar IA en tu trabajo, y te ayudará a empezar. Di: ‘En dos semanas o un mes, ¿puedes crear un plan de cursos?’, y te dará paso a paso lo que debes hacer”.

Además, hay cursos gratuitos en redes sociales como Instagram, TikTok o YouTube que te ayudan a entender lo básico sin complicaciones. Y si quieres algo más formal, programas como los de Google ofrecen certificaciones accesibles. Estos cursos enseñan habilidades prácticas, como mejorar la comunicación, crear presentaciones o analizar datos con ayuda de IA.

Ahora bien, aprender no es suficiente si no sabes mostrarlo; por eso, cuando busques trabajo, no basta con decir “sé usar ChatGPT”, explica cómo lo usas. Por ejemplo, puedes mencionar que te ayuda a ahorrar tiempo, a organizar información o a mejorar resultados en tu trabajo. Esa diferencia es la que llama la atención de los reclutadores.

“Las empresas compran talento, no lo construyen”, afirmó Caucci. “Mi consejo es agregar tantas certificaciones como puedas a tu currículum para demostrar que este es un enfoque importante para ti”.

Por su parte, los jóvenes que están en edad laboral o buscan incorporarse a ella están aprendiendo estas herramientas por su cuenta, lo que los convierte en candidatos atractivos para las empresas. Según expertos, esta nueva generación ya crece con la IA como parte de su día a día.

En pocas palabras, si la juventud y la cercanía con estas herramientas no es lo tuyo, hazlo tuyo. Estamos en la era de la incorporación de la IA a nuestras actividades, sigue evolucionando. Y si tú no lo haces como deberías, serás del montón que culpa a la tecnología por la falta de oportunidades, cuando en realidad estas herramientas pudieran abrirte las puertas a buenas opciones laborales.

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