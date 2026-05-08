¿Cuánta deuda en tarjetas de crédito es demasiada? Expertos responden

La deuda de tarjetas de crédito está creciendo de manera preocupante en Estados Unidos, y muchos no saben cuándo su saldo ya se está saliendo de control. Imagina que tienes varias tarjetas y cada mes solo pagas lo mínimo. Al principio parece manejable, pero con intereses que superan el 21%, incluso $500 dólares pueden convertirse rápidamente en más de $600 o $700 dólares en unos meses. Con ejemplos así, se abre la pregunta: ¿cómo saber si tu deuda ya es demasiado grande? Aquí te decimos algunas perspectivas profesionales y recomendaciones prácticas para evitar que estas deudas te consuman.

Según expertos, no hay un número mágico que aplique a todos; pero un buen punto de partida es mirar qué porcentaje de tu crédito total estás usando.

“Debe estar por debajo del 30% de tu crédito disponible”, señaló Bobbi Rebell, planificadora financiera certificada y experta en finanzas personales, a CBS News. “Tener ese margen te da flexibilidad y también protege tu puntuación de crédito”.

Si tus deudas superan ese 30%, la agencia de crédito Experian indica que el nivel de deuda comienza a afectar de manera más significativa tu puntuación. Además, con la inflación aumentando, muchos consumidores sienten que sus pagos mínimos no alcanzan para cubrir gastos esenciales.

“Este es un entorno muy difícil para la deuda de tarjetas de crédito, con saldos récord y tasas de interés también en niveles históricos”, comentó Rebell. “Todo esto sucede mientras la inflación hace que los gastos diarios sean muy costosos, lo que empuja a los consumidores a usar más las tarjetas”.

Señales de que tu deuda es demasiado alta

Cada persona tiene un límite distinto según sus ingresos y gastos. Sin embargo, hay alertas claras, tal como las señala Alex Duffy, agente independiente y experto en jubilación.

“Cualquier cantidad que cause estrés, consuma demasiado de tus ingresos o no te permita ahorrar para tu futuro es demasiado”, señaló Duffy.

Otros indicadores incluyen usar adelantos en efectivo frecuentemente, pagar tarde, gastar sobre el límite o saltarte pagos por completo.

“La deuda de tarjeta de crédito puede considerarse demasiado alta si deja de ser una herramienta y se convierte en una carga pesada de manejar”, comentó Kim Chambers, gerente de productos de tarjetas de Georgia’s Own Credit Union.

Cómo retomar el control de tu deuda

Si tu deuda está subiendo, hay pasos concretos que Duffy recomienda para reducirla, como:

Dejar de consumir.

Dejar abrir nuevas líneas de crédito.

Ejecutar un plan para pagar la deuda lo más rápido posible.

“Recomiendo empezar por los saldos más pequeños o con las tasas de interés más altas para generar impulso”, aconsejó Duffy.

Negociar con tu emisor puede ayudar: algunas compañías bajan la tasa de interés, lo que reduce tu pago mensual y facilita salir de deudas.

“Investiga otras tasas de interés en tu entidad y en el mercado. Tener esta información te ayudará a negociar”, recomendó Chambers. “También revisa tu historial de pagos; si ha sido consistente y puntual, esto juega a tu favor”.

Otras opciones incluyen transferencias de saldo a tarjetas con tasas promocionales bajas, o consolidar deudas en un préstamo con interés menor. Rebell considera que “a veces ayuda consolidar cuentas”, para tener mayor claridad de tus números en un solo lugar.

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