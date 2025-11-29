¿Cuál es la regla 15/3 para tarjetas de crédito? Prometen que mejora tu puntaje

En los últimos meses, la llamada regla 15/3 se volvió popular entre usuarios que buscan mejorar su puntaje crediticio sin endeudarse más. Muchos aseguran que este método de pagos escalonados ayuda a que el sistema te vea como un prestatario más responsable. La idea ha llamado la atención porque parece sencilla y promete resultados rápidos. Aquí te explicamos todos los detalles para que determines si es posible que funcione para tu situación.

La regla 15/3 gira alrededor del momento en que haces los pagos y no en cuánto pagas. Según esta estrategia, deberías hacer dos abonos antes de que cierre tu estado de cuenta. Uno se realiza 15 días antes del cierre. El segundo se hace tres días antes.

El objetivo es reducir la cantidad que el banco reporta a las agencias de crédito. Así, tu utilización de crédito baja temporalmente y eso puede mejorar tu puntaje.

Para entenderlo mejor, piensa en un ejemplo sencillo del día a día. Si tu estado de cuenta se cierra el 20 de cada mes, la regla sugiere pagar una parte alrededor del día 5. Luego, hacer otro pago el día 17. Cuando la entidad financiera reporte tu saldo, verá una cifra más baja porque ya hiciste dos pagos antes de esa fecha. Eso puede hacer que parezca que usas menos de tu línea de crédito.

La regla se basa en un principio conocido desde hace años. La utilización de crédito es uno de los factores más importantes en tu puntaje. Se refiere al porcentaje de tu límite que estás usando. Se recomienda mantenerlo por debajo de 30%. Idealmente, menos de 10%. La popularidad del método 15/3 viene de que ofrece un calendario fácil de seguir, sin necesidad de averiguar exactamente cuándo reporta cada banco.

Ahora bien, es importante entender que esta técnica no funciona igual para todos. Los modelos de calificación son complejos. Las recomendaciones virales no siempre consideran los detalles de cada caso. Algunos expertos señalan que puede haber confusión si no conoces bien tu ciclo de facturación. No es una fórmula mágica. Solo modifica cómo se ve tu saldo en un momento específico, pero no cambia la realidad de tu deuda.

Lo que sí puede hacer es darte un impulso temporal si estás a punto de solicitar un préstamo o preparas una compra grande. Por eso, algunos consumidores lo usan estratégicamente. Aun así, si dependes del 15/3 para mantener tu puntaje, es probable que tengas un problema más profundo con tus deudas.

Si tus saldos se están volviendo difíciles de manejar, hay otras herramientas más efectivas. La consolidación de deudas permite juntar varias tarjetas en un solo préstamo con una tasa más baja. Esto te facilita tener un pago fijo y avanzar más rápido. También existe la posibilidad de negociar con tus acreedores mediante programas de alivio de deuda. En esos casos, un profesional intenta reducir tu balance a cambio de un pago único. Otras soluciones incluyen el asesoramiento financiero y los planes de manejo de deudas.

Varios de estos caminos pueden afectar tu puntaje en el corto plazo, pero suelen ser opciones más sanas si tu situación ya es complicada. Lo esencial es identificar la causa de fondo. Si lo que te ahoga son los intereses altos, ningún truco de calendario va a eliminar ese costo. La regla 15/3 puede ayudarte a lucir mejor ante los prestamistas por un momento. Pero construir un historial sólido implica pagar menos intereses, controlar tus gastos y evitar que el saldo crezca mes tras mes.

